https://sputnikarabic.ae/20231206/بوتين-يدعو-رئيس-الإمارات-لحضور-قمة-بريكس-في-مدينة-قازان--1083801961.html

بوتين يدعو رئيس الإمارات لحضور قمة "بريكس" في مدينة قازان... فيديو

بوتين يدعو رئيس الإمارات لحضور قمة "بريكس" في مدينة قازان... فيديو

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى حضور قمة "بريكس" في مدينة قازان المخطط عقدها في أواخر العام المقبل. 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T11:35+0000

2023-12-06T11:35+0000

2023-12-06T12:31+0000

روسيا

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083803446_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e222a995c375b08361ecffcfb5c473d0.jpg

وقال بوتين خلال زيارته إلى دولة الإمارات: "في عام 2024، ستترأس روسيا هذه المنظمة (بريكس)، وسنواصل الاتصالات على هذا المسار أيضا، وننتظركم في القمة التي ستعقد في قازان في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل".وتابع بوتين: "اليوم، وبفضل مواقفكم وصلت علاقاتنا إلى مستوى رفيع غير مسبوق. نحن على اتصال دائم معكم، وزملاؤنا يعملون معا باستمرار، وبالفعل فإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي".وأضاف بوتين: "لقد ارتفع حجم التجارة العام الماضي بنسبة 67.7%، وأعتقد أنه سيكون أكبر هذا العام، وينطبق الشيء نفسه على النشاط الاستثماري، ويتم أيضاً تعزيز التعاون الصناعي.وأضاف بوتين: "نحن نتعاون على الساحة الدولية، ودولة الإمارات العربية المتحدة تقدم مساهمة كبيرة في استقرار الوضع في العالم كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبطبيعة الحال سنبحث الأوضاع في أكثر المناطق سخونة، ولا سيما الصراع العربي الفلسطيني - الإسرائيلي، وسأطلعكم بالطبع على الوضع فيما يخص الأزمة الأوكرانية".بدوره، قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله الرئيس الروسي: "أرحب بكم صديقي فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في دولة الإمارات وسعيد بلقائكم مجددا".وأضاف الرئيس الإماراتي: "أنتهز هذه الفرصة كي أثمن دوركم الفاعل في تقوية هذه العلاقات وحرصكم على تنميتها، وفي هذا السياق فإن الإمارات هي أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وأكبر مستثمر عربي فيها".وأضاف الرئيس الإماراتي: "يسعدنا أن التواصل معكم لتعزيز هذه العلاقات، وتوسيع مجالات التعاون في مزيد من النمو والتطور".وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة عمل، يجري خلالها محادثات مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن طائرة الرئيس الروسي قد هبطت في مطار أبو ظبي.كما يضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، ومدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، وغيرهم.

https://sputnikarabic.ae/20231206/محمد-بن-زايد-آل-نهيان-خلال-استقبال-بوتين-الإمارات-أكبر-شريك-تجاري-لروسيا-1083801399.html

https://sputnikarabic.ae/20231206/بوتين-يصل-الإمارات-في-زيارة-عمل-فيديو-1083798668.html

https://sputnikarabic.ae/20231206/مقاتلات-إماراتية-ترحب-ببوتين-برسم-علم-روسيا-في-سماء-أبو-ظبي--فيديو--1083801152.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بوتين يلتقي محمد بن زايد في أبوظبي بوتين يلتقي محمد بن زايد في أبوظبي 2023-12-06T11:35+0000 true PT27M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي