https://sputnikarabic.ae/20231206/بوتين-يدعو-رئيس-الإمارات-لحضور-قمة-بريكس-في-مدينة-قازان--1083801961.html
بوتين يدعو رئيس الإمارات لحضور قمة "بريكس" في مدينة قازان... فيديو
بوتين يدعو رئيس الإمارات لحضور قمة "بريكس" في مدينة قازان... فيديو
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى حضور قمة "بريكس" في مدينة قازان المخطط عقدها في أواخر العام المقبل. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T11:35+0000
2023-12-06T11:35+0000
2023-12-06T12:31+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال بوتين خلال زيارته إلى دولة الإمارات: "في عام 2024، ستترأس روسيا هذه المنظمة (بريكس)، وسنواصل الاتصالات على هذا المسار أيضا، وننتظركم في القمة التي ستعقد في قازان في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل".وتابع بوتين: "اليوم، وبفضل مواقفكم وصلت علاقاتنا إلى مستوى رفيع غير مسبوق. نحن على اتصال دائم معكم، وزملاؤنا يعملون معا باستمرار، وبالفعل فإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي".وأضاف بوتين: "لقد ارتفع حجم التجارة العام الماضي بنسبة 67.7%، وأعتقد أنه سيكون أكبر هذا العام، وينطبق الشيء نفسه على النشاط الاستثماري، ويتم أيضاً تعزيز التعاون الصناعي.وأضاف بوتين: "نحن نتعاون على الساحة الدولية، ودولة الإمارات العربية المتحدة تقدم مساهمة كبيرة في استقرار الوضع في العالم كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبطبيعة الحال سنبحث الأوضاع في أكثر المناطق سخونة، ولا سيما الصراع العربي الفلسطيني - الإسرائيلي، وسأطلعكم بالطبع على الوضع فيما يخص الأزمة الأوكرانية".بدوره، قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله الرئيس الروسي: "أرحب بكم صديقي فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في دولة الإمارات وسعيد بلقائكم مجددا".وأضاف الرئيس الإماراتي: "أنتهز هذه الفرصة كي أثمن دوركم الفاعل في تقوية هذه العلاقات وحرصكم على تنميتها، وفي هذا السياق فإن الإمارات هي أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وأكبر مستثمر عربي فيها".وأضاف الرئيس الإماراتي: "يسعدنا أن التواصل معكم لتعزيز هذه العلاقات، وتوسيع مجالات التعاون في مزيد من النمو والتطور".وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة عمل، يجري خلالها محادثات مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن طائرة الرئيس الروسي قد هبطت في مطار أبو ظبي.كما يضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، ومدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، وغيرهم.
https://sputnikarabic.ae/20231206/محمد-بن-زايد-آل-نهيان-خلال-استقبال-بوتين-الإمارات-أكبر-شريك-تجاري-لروسيا-1083801399.html
https://sputnikarabic.ae/20231206/بوتين-يصل-الإمارات-في-زيارة-عمل-فيديو-1083798668.html
https://sputnikarabic.ae/20231206/مقاتلات-إماراتية-ترحب-ببوتين-برسم-علم-روسيا-في-سماء-أبو-ظبي--فيديو--1083801152.html
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بوتين يلتقي محمد بن زايد في أبوظبي
بوتين يلتقي محمد بن زايد في أبوظبي
2023-12-06T11:35+0000
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روسيا, العالم العربي
بوتين يدعو رئيس الإمارات لحضور قمة "بريكس" في مدينة قازان... فيديو
11:35 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 06.12.2023)
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى حضور قمة "بريكس" في مدينة قازان المخطط عقدها في أواخر العام المقبل.
وقال بوتين خلال زيارته إلى دولة الإمارات
: "في عام 2024، ستترأس روسيا هذه المنظمة (بريكس)، وسنواصل الاتصالات على هذا المسار أيضا، وننتظركم في القمة التي ستعقد في قازان في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل".
وتابع بوتين: "اليوم، وبفضل مواقفكم وصلت علاقاتنا إلى مستوى رفيع غير مسبوق. نحن على اتصال دائم معكم، وزملاؤنا يعملون معا باستمرار، وبالفعل فإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي".
وأضاف بوتين: "لقد ارتفع حجم التجارة العام الماضي بنسبة 67.7%، وأعتقد أنه سيكون أكبر هذا العام، وينطبق الشيء نفسه على النشاط الاستثماري، ويتم أيضاً تعزيز التعاون الصناعي.
وأضاف بوتين: "نحن نتعاون على الساحة الدولية، ودولة الإمارات العربية المتحدة تقدم مساهمة كبيرة في استقرار الوضع في العالم كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبطبيعة الحال سنبحث الأوضاع في أكثر المناطق سخونة، ولا سيما الصراع العربي الفلسطيني - الإسرائيلي، وسأطلعكم بالطبع على الوضع فيما يخص الأزمة الأوكرانية".
بدوره، قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله الرئيس الروسي
: "أرحب بكم صديقي فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في دولة الإمارات وسعيد بلقائكم مجددا".
وتابع الرئيس الإماراتي: "في البداية أود أن أشير إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا علاقة تاريخية، وشهدت خلال السنوات الماضية تطورا مستمرا في العديد من المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الصديقين".
وأضاف الرئيس الإماراتي
: "أنتهز هذه الفرصة كي أثمن دوركم الفاعل في تقوية هذه العلاقات وحرصكم على تنميتها، وفي هذا السياق فإن الإمارات هي أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وأكبر مستثمر عربي فيها".
وتابع الرئيس الإماراتي: "في العالم الماضي زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بنحو 109%، وهذا الرقم مؤشر على النقلة الكبيرة وغير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الثنائية".
وأضاف الرئيس الإماراتي: "يسعدنا أن التواصل معكم لتعزيز هذه العلاقات، وتوسيع مجالات التعاون في مزيد من النمو والتطور".
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة عمل، يجري خلالها محادثات مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.
وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن طائرة الرئيس الروسي قد هبطت في مطار أبو ظبي.
ويرافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلؤسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.
كما يضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، ومدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، وغيرهم.