https://sputnikarabic.ae/20231207/علماء-روس-يعززون-دقة-تشخيص-سرطان-الجلد-باستخدام-شبكة-عصبية--1083844244.html

علماء روس يعززون دقة تشخيص سرطان الجلد باستخدام "شبكة عصبية"

علماء روس يعززون دقة تشخيص سرطان الجلد باستخدام "شبكة عصبية"

طور علماء في جامعة "شمال القوقاز الفيدرالية" نظام شبكة عصبية للتعرف على سرطان الجلد، مما سيقلل من عدد التشخيصات الخاطئة. 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T14:03+0000

2023-12-07T14:03+0000

2023-12-07T14:03+0000

مجتمع

روسيا

الصحة

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وأكد العلماء أن استخدام تطويرها كوسيلة تشخيصية مساعدة سيقلل من تأثير العامل البشري عند اتخاذ القرارات الطبية ويزيد من دقة اكتشاف المرض.وقام علماء جامعة "شمال القوقاز الفيدرالية" بتطوير نظام شبكة عصبية متعدد الوسائط لتصنيف الآفات الجلدية السرطانية الحساسة للبيانات الجلدية غير المتوازنة.وأشارت، أوليانا لياخوفا، وهي باحثة مبتدئة في مختبر البحوث في قسم النمذجة الرياضية في جامعة "شمال القوقاز الفيدرالية"، إلى أن النموذج المقترح يسمح بتقليل عدد التنبؤات السلبية الكاذبة من خلال استخدام وظيفة فقدان الإنتروبيا المعدلة وتحليل البيانات الجلدية غير المتجانسة مع مرحلة التنظيف الأولي لهياكل الشعر.وأشار العلماء إلى أن النظام الذي تم تطويره في روسيا يسمح بتحقيق دقة أعلى من الأنظمة الأجنبية المماثلة من ألمانيا والنمسا والصين.وقال بافيل لياخوف، رئيس قسم النمذجة الرياضية في جامعة "شمال القوقاز الفيدرالية": "استخدام المجمع المتطور من قبل أطباء الأمراض الجلدية كوسيلة تشخيصية مساعدة سوف يقلل من تأثير العامل البشري عند اتخاذ القرارات الطبية، ويقلل بشكل كبير من عدد التشخيصات الخاطئة ويزيد من دقة الكشف المبكر عن سرطان الجلد". وقالت أوليانا لياخوفا: "يتم استخلاص العلاقة غير الواضحة بين البيانات المعالجة ونتائج التشخيص من خلال تعلم الشبكة العصبية الإضافية للمعلومات بين الطرائق، وبالتالي، فإن الشبكات العصبية قادرة على استخدام بيانات إضافية من خلال دمج طرائق متعددة في بنية مشتركة".

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