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https://sputnikarabic.ae/20231207/مسؤول-أمريكي-هناك-استعداد-بين-اللاعبين-الرئيسيين-لاستئناف-محادثات-التطبيع-بين-إسرائيل-والسعودية-1083859325.html
مسؤول أمريكي: هناك استعداد بين "اللاعبين الرئيسيين" لاستئناف محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية
مسؤول أمريكي: هناك استعداد بين "اللاعبين الرئيسيين" لاستئناف محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية
قال المرشح لمنصب نائب وزير الخارجية الأمريكي، كورت كامبل، اليوم الخميس، إنه يعتقد أنه لا ‏يزال هناك حرص لاستئناف محادثات التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T18:50+0000
2023-12-07T18:55+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كامبل في شهادته خلال جلسة استماع لترشيحه في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "أعتقد أننا يمكن أن نتشجع بعناية من بعض المناقشات التي أجريناها حتى الآن، والتي تشير إلى أنه لا يزال هناك استعداد بين اللاعبين الرئيسيين لاستئناف هذه العملية ومواصلتها".وأكد كورت كامبل التزامه بهدف أمريكا النهائي، المتمثل في "ترسيخ إسرائيل دبلوماسيا في المنطقة"، قائلا إن ذلك في "مصلحتنا الفضلى".وفي الشهر الماضي، أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما زال مطروحا على الطاولة، لكنه مشروط دائما بالتوصل لحل سلمي للقضية الفلسطينية. وقال الفالح خلال جلسة نقاشية في منتدى "بلومبرغ" للاقتصاد الجديد المنعقد في سنغافورة، ردا على سؤال حول تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل: "لقد كان هذا الأمر مطروحا على الطاولة، وما زال مطروحا، ومن الواضح أن الانتكاسة، التي حدثت في الشهر الماضي، أوضحت سبب إصرار المملكة العربية السعودية، على أن حل الصراع يجب أن يكون جزءا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط".وأضاف الفالح، بالقول: "لقد سلبت حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، ولم يُمنح الحق في إقامة دولته والوجود السلمي، وحان الوقت لاستخدام هذا الوضع المروع (التصعيد في غزة) لتسليط الضوء على هذه المسألة وحلها".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/واشنطن-عرقلة-تطبيع-العلاقات-السعودية-الإسرائيلية-قد-تكون-من-دوافع-هجوم-حماس-1081801361.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مسؤول أمريكي: هناك استعداد بين "اللاعبين الرئيسيين" لاستئناف محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية

18:50 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 18:55 GMT 07.12.2023)
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
© Sputnik . Эдуард Песов
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قال المرشح لمنصب نائب وزير الخارجية الأمريكي، كورت كامبل، اليوم الخميس، إنه يعتقد أنه لا ‏يزال هناك حرص لاستئناف محادثات التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية ‏السعودية.‏
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كامبل في شهادته خلال جلسة استماع لترشيحه في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "أعتقد أننا يمكن أن نتشجع بعناية من بعض المناقشات التي أجريناها حتى الآن، والتي تشير إلى أنه لا يزال هناك استعداد بين اللاعبين الرئيسيين لاستئناف هذه العملية ومواصلتها".
وأكد كورت كامبل التزامه بهدف أمريكا النهائي، المتمثل في "ترسيخ إسرائيل دبلوماسيا في المنطقة"، قائلا إن ذلك في "مصلحتنا الفضلى".

وأشار إلى أن "المناقشات كانت هادئة وصعبة، وسط الحرب الإسرائيلية على غزة، ولكن كان لا بد من الحفاظ على هذا الحوار".

وفي الشهر الماضي، أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما زال مطروحا على الطاولة، لكنه مشروط دائما بالتوصل لحل سلمي للقضية الفلسطينية.
وقال الفالح خلال جلسة نقاشية في منتدى "بلومبرغ" للاقتصاد الجديد المنعقد في سنغافورة، ردا على سؤال حول تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل: "لقد كان هذا الأمر مطروحا على الطاولة، وما زال مطروحا، ومن الواضح أن الانتكاسة، التي حدثت في الشهر الماضي، أوضحت سبب إصرار المملكة العربية السعودية، على أن حل الصراع يجب أن يكون جزءا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط".
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وأضاف الفالح، بالقول: "لقد سلبت حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، ولم يُمنح الحق في إقامة دولته والوجود السلمي، وحان الوقت لاستخدام هذا الوضع المروع (التصعيد في غزة) لتسليط الضوء على هذه المسألة وحلها".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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