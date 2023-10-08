https://sputnikarabic.ae/20231008/واشنطن-عرقلة-تطبيع-العلاقات-السعودية-الإسرائيلية-قد-تكون-من-دوافع-هجوم-حماس-1081801361.html

واشنطن: عرقلة تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية قد تكون من دوافع هجوم "حماس"

واشنطن: عرقلة تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية قد تكون من دوافع هجوم "حماس"

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، عدم وجود دليل لوقوف إيران وراء الهجوم الذي شنته كتائب "القسام" التابعة لحركة "حماس" على إسرائيل، رغم... 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T16:49+0000

2023-10-08T16:49+0000

2023-10-08T16:49+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

أخبار قطاع غزة

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078260274_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_9e918daceea9bea672f0c7cb858ed2c4.jpg

وقال بلينكن، في مقابلة تلفزيوينة، إن "الهجوم على إسرائيل أمس هو الأسوأ منذ عام 1973"، مؤكدا أن "عرقلة التطبيع المحتمل للعلاقات بين إسرائيل والسعودية ربما يكون من دوافع الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل".وشدد على أن "الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لضمان عدم نشوء جبهة أخرى في هذا الصراع بما في ذلك مع حزب الله في لبنان"، مشيرا إلى أن "هناك تقارير عن قتلى ومفقودين أمريكيين في الهجمات، ونعمل على التأكد من صحة ذلك".وشدد على أن "الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لضمان عدم نشوء جبهة أخرى في هذا الصراع بما في ذلك مع حزب الله في لبنان"، مشيرا إلى أن "هناك تقارير عن قتلى ومفقودين أمريكيين في الهجمات، ونعمل على التأكد من صحة ذلك".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231008/موسكو-التصعيد-في-الصراع-العربي---الإسرائيلي-سيمثل-أولوية-في-مباحثات-لافروف-وأبو-الغيط---1081798607.html

https://sputnikarabic.ae/20231008/خبير-عسكري-مصري-يوضح-أسباب-إعلان-إسرائيل-حالة-الحرب-ومرحلة-دخول-حزب-الله-المعركة-1081800152.html

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم