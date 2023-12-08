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https://sputnikarabic.ae/20231208/أردوغان-نتنياهو-بدأ-الإبادة-الجماعية-في-غزة-لإطالة-أمد-مسيرته-السياسية-1083880238.html
أردوغان: نتنياهو بدأ الإبادة الجماعية في غزة لإطالة أمد مسيرته السياسية
أردوغان: نتنياهو بدأ الإبادة الجماعية في غزة لإطالة أمد مسيرته السياسية
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة لإطالة أمد مسيرته السياسية،... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T12:20+0000
2023-12-08T12:20+0000
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وقال أردوغان للصحفيين: "إذا غادر نتنياهو (منصبه)، فسيتم إحلال السلام هناك (في قطاع غزة)، وهذا مهم. في الوقت الحالي تشير الحقائق، إلى أن نتنياهو ارتكب هذه الإبادة الجماعية، لإطالة أمد حكمه السياسي، والتهرب من المحاكمة".وأضاف: "لقد وصفته بالفعل بجلاد وقاتل غزة، وهذه الصفات تناسبه. ويجب عليه، تماما مثل ميلوشيفيتش (رئيس صربيا سابقا)، أن يحاسب على أفعاله في المحكمة الجنائية الدولية، ومعه أولئك السياسيين في إسرائيل وخارجها، الذين تغاضوا عن ذلك".ووفقا له، فإنه نحو 3 آلاف محام تركي، رفعوا دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغيره من السياسيين الإسرائيليين، مؤكدا أن أنقرة تراقب هذه العملية.منذ ديسمبر 2016، بدأت العديد من التحقيقات الجنائية ضد نتنياهو، فيما يتعلق باتهامات الفساد والضغط غير القانوني لتحقيق المصالح الشخصية والمصالح الحكومية.
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى

أردوغان: نتنياهو بدأ الإبادة الجماعية في غزة لإطالة أمد مسيرته السياسية

12:20 GMT 08.12.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة لإطالة أمد مسيرته السياسية، والتهرب من المحاكمة المقدمة ضده في إسرائيل.
وقال أردوغان للصحفيين: "إذا غادر نتنياهو (منصبه)، فسيتم إحلال السلام هناك (في قطاع غزة)، وهذا مهم. في الوقت الحالي تشير الحقائق، إلى أن نتنياهو ارتكب هذه الإبادة الجماعية، لإطالة أمد حكمه السياسي، والتهرب من المحاكمة".

وأشار إلى أن محاكمة نتنياهو، التي بدأت في إسرائيل، أنه سيتم تأجيلها بسبب العملية في غزة، من أجل التهرب من المحاكمة.

وأضاف: "لقد وصفته بالفعل بجلاد وقاتل غزة، وهذه الصفات تناسبه. ويجب عليه، تماما مثل ميلوشيفيتش (رئيس صربيا سابقا)، أن يحاسب على أفعاله في المحكمة الجنائية الدولية، ومعه أولئك السياسيين في إسرائيل وخارجها، الذين تغاضوا عن ذلك".
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ووفقا له، فإنه نحو 3 آلاف محام تركي، رفعوا دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغيره من السياسيين الإسرائيليين، مؤكدا أن أنقرة تراقب هذه العملية.

وقال أردوغان: "من المهم أن تتم معاقبة نتنياهو وجميع المتورطين في الإبادة الجماعية، حتى لا يفكر أحد بعد ذلك في قتل المدنيين أو قصف المستشفيات والأسواق".

منذ ديسمبر 2016، بدأت العديد من التحقيقات الجنائية ضد نتنياهو، فيما يتعلق باتهامات الفساد والضغط غير القانوني لتحقيق المصالح الشخصية والمصالح الحكومية.

وفي مايو 2020، بدأت المحاكمة في هذه القضايا. وذكرت وسائل الإعلام هذا الأسبوع أن عدد جلسات الاستماع الأسبوعية بشأن تهم الفساد الموجهة لنتنياهو سيتم تخفيضها من ثلاث إلى اثنتين، بينما يكافح هو وفريقه للتحضير لجلسات الاستماع في خضم صراع مسلح متصاعد.

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