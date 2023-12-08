https://sputnikarabic.ae/20231208/الأولمبية-الفلسطينية-إسرائيل-قتلت-47-لاعبا-و17-فنيا-ودمرت-المنشآت-وحولت-الملاعب-لمقابر-جماعية-1083898954.html

الأولمبية الفلسطينية: إسرائيل قتلت 47 لاعبا و17 فنيا وحولت الملاعب لمقابر جماعية

الأولمبية الفلسطينية: إسرائيل قتلت 47 لاعبا و17 فنيا وحولت الملاعب لمقابر جماعية

قالت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن القوات الإسرائيلية قتلت 47 لاعبا من مختلف الألعاب الجماعية والفردية، و17 فنيًا وإداريًا، كما سجلت 5 حالات... 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T21:38+0000

2023-12-08T21:38+0000

2023-12-08T21:39+0000

العالم العربي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083647923_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_108ccd7569e0486bbc6afd0ba3701788.jpg

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن بيان اللجنة الأولمبية، فإن القوات الإسرائيلية قتلت الطفلة ياسمين شرف، لاعبة الكاراتيه التي تبلغ من العمر (6 أعوام).وأضاف البيان، أن الجيش الإسرائيلي هدم مركزا شباب طولكرم، وجنين، وهما ناديان أسسا أصلاً للاجئين الفلسطينيين الذين وجدوا في الرياضة متنفساً لهم وأملاً للأجيال الناشئة الصغيرة الحالمة بمتابعة مسيرتها الرياضية وصقل شخصيتها وهويتها، وتمثيل وطنها في المحافل الرياضية الدولية، وفا لـ "وفا".هذا وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.

https://sputnikarabic.ae/20231208/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-قصف-إسرائيلي-لا-يتوقف-على-جنوب-قطاع-غزة-1083862890.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى