https://sputnikarabic.ae/20231208/السلطة-الفلسطينية-نبحث-مع-أمريكا-خطة-إدارة-غزة-بعد-الحرب-ومصير-حماس-1083875877.html

السلطة الفلسطينية: نبحث مع أمريكا خطة إدارة غزة بعد الحرب ومصير "حماس"

السلطة الفلسطينية: نبحث مع أمريكا خطة إدارة غزة بعد الحرب ومصير "حماس"

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أن السلطة الفلسطينية تعمل مع المسؤولين الأمريكيين على خطة لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب، لافتا إلى أن "حماس" قد تشارك... 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T09:57+0000

2023-12-08T09:57+0000

2023-12-08T09:57+0000

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وقال أشتية إن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على "حماس"، غير واقعي، مقترحا بدلا من ذلك "ضمّها إلى نظام حكم جديد".وحسبما نقلت "بلومبرغ"، أضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أنه "يفضل بعد انتهاء الحرب أن تصبح حماس، شريكا صغيرا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".وأشار إلى أن ذلك "يساعد في بناء دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية".وأفاد الوزير الفلسطيني، بأن مسؤولين أمريكيين زاروه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لبحث خطة اليوم التالي لانتهاء الحرب على غزة.ووفقا له، اتفق الجانبان على أنه "لا ينبغي لإسرائيل إعادة احتلال غزة، أو تقليص أراضيها لإنشاء منطقة عازلة، أو طرد الفلسطينيين".وعن مستقبل غزة، شدد أشتية على أن السلطة الفلسطينية "لن تذهب إلى هناك وفق خطة عسكرية إسرائيلية"، وفق تعبيره.وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع تقارير غربية، بأن فريقا عسكريا بريطانيا في الضفة الغربية يعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231207/إعلام-فريق-عسكري-بريطاني-في-الضفة-الغربية-لإعداد-السلطة-الفلسطينية-لتولي-إدارة-غزة-1083857790.html

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