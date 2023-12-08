https://sputnikarabic.ae/20231208/خبير-يوضح-الآثار-الاقتصادية-لاستهداف-السفن-في-البحر-الأحمر-1083887044.html
خبير يوضح الآثار الاقتصادية لاستهداف السفن في البحر الأحمر
خبير يوضح الآثار الاقتصادية لاستهداف السفن في البحر الأحمر
نناقش في هذه الحلقة: "روس آتوم" الروسية تقدم حلولا تكنولوجية في مؤتمر المناخ كوب 28، توقيع 12 اتفاقية بين قطر وتركيا؛ الآثار الاقتصادية لاستهداف "أنصار الله"... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T14:24+0000
2023-12-08T14:24+0000
2023-12-08T14:24+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير يوضح الآثار الاقتصادية لاستهداف السفن في البحر الأحمر
خبير يوضح الآثار الاقتصادية لاستهداف السفن في البحر الأحمر
صرح عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد البخيتي، بأن عمليات الجماعة في البحر الأحمر وبحر العرب لها أهداف إنسانية وأخلاقية معلَنة ومعروفة للجميع من أجل وقف جرائم الإبادة في غزة، ولا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب:"هذا الاستهداف سيعمق خسارة الاقتصاد الإسرائيلي الذي حتى الآن خسر 30 مليار دولار، بينما انخفض سعر الشيكل إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى تراجع الإنتاج نتيجة استدعاء الاحتياط وتراجع العمالة الأجنبية وإلغاء عمل 120 ألف عامل فلسطيني، كما أن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل سيدفعها إلى تغيير مسارها وتأمين حراسة مسلحة عالية التدريب لها مما يزيد تكلفة الشحن وانخفاض قدرتها التنافسية في الأسواق".خبير يتوقع استخدام تكنولوجيا روسية للحد من التغير المناخيقدمت شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية،مجموعة كاملة من الحلول التكنولوجية لتحقيق الأهداف المناخية، وضمان مستقبل منخفض الكربون، وذلك على هامش مؤتمر المناخ "كوب 28".حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي والاقتصادي خالد سكيف:خبير: تركيا وقطر تبنيان نواة قوة وتعاون في القارة الأفريقيةوقعت تركيا وقطر، 12 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، وتم التوقيع بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.بهذا الخصوص، قال الخبير بالشأن التركي الدكتور مهند حافظ أوغلو:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
قوانين الاقتصاد, аудио
خبير يوضح الآثار الاقتصادية لاستهداف السفن في البحر الأحمر
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة: "روس آتوم" الروسية تقدم حلولا تكنولوجية في مؤتمر المناخ كوب 28، توقيع 12 اتفاقية بين قطر وتركيا؛ الآثار الاقتصادية لاستهداف "أنصار الله" السفن في البحر الأحمر.
صرح عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد البخيتي، بأن عمليات الجماعة في البحر الأحمر وبحر العرب لها أهداف إنسانية وأخلاقية معلَنة ومعروفة للجميع من أجل وقف جرائم الإبادة في غزة، ولا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب:
"هذا الاستهداف سيعمق خسارة الاقتصاد الإسرائيلي الذي حتى الآن خسر 30 مليار دولار، بينما انخفض سعر الشيكل إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى تراجع الإنتاج نتيجة استدعاء الاحتياط وتراجع العمالة الأجنبية وإلغاء عمل 120 ألف عامل فلسطيني، كما أن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل سيدفعها إلى تغيير مسارها وتأمين حراسة مسلحة عالية التدريب لها مما يزيد تكلفة الشحن وانخفاض قدرتها التنافسية في الأسواق".
خبير يتوقع استخدام تكنولوجيا روسية للحد من التغير المناخي
قدمت شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية،مجموعة كاملة من الحلول التكنولوجية لتحقيق الأهداف المناخية، وضمان مستقبل منخفض الكربون، وذلك على هامش مؤتمر المناخ "كوب 28".
حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي والاقتصادي خالد سكيف:
"تطبيق مخرجات كوب 28 يعتمد على الاستقرار والتجاذبات السياسية مع وجود عدة أزمات في المنطقة ألقت بتأثيرها السلبي على المناخ، وبما أن "روس آتوم" الروسية رائدة في مجال الطاقات البديلة محدودة التأثير على المناخ فإن عدة دول ستستفيد من هذه الخبرات".
خبير: تركيا وقطر تبنيان نواة قوة وتعاون في القارة الأفريقية
وقعت تركيا وقطر، 12 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، وتم التوقيع بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
بهذا الخصوص، قال الخبير بالشأن التركي الدكتور مهند حافظ أوغلو:
"هذه الاتفاقيات تدعم التحالف القائم بين الدولتين من حيث التنوع وتبادل الخبرات في مجالات تشمل كل المستويات، كما أن أنقرة والدوحة تبنيان نواة تعاون في القارة الأفريقية من خلال تقديم مساعدات إنسانية وتأمين الحبوب والمواد الغذائية، وهناك مراكز طبية وخدمية مشتركة مع قطر في القارة".
التفاصيل في الملف الصوتي...