https://sputnikarabic.ae/20231208/رئيس-حزب-الوطن-التركي-لـ-سبوتنيك-يجب-إنهاء-عمل-القوات-الأمريكية-في-قاعدة-إنجرليك-الجوية-1083863927.html
رئيس حزب "الوطن" التركي لـ "سبوتنيك": يجب إنهاء عمل القوات الأمريكية في قاعدة "إنجرليك" الجوية
رئيس حزب "الوطن" التركي لـ "سبوتنيك": يجب إنهاء عمل القوات الأمريكية في قاعدة "إنجرليك" الجوية
أكد رئيس حزب "الوطن" التركي، دوغو برينتشك، ضرورة إنهاء مهام القوات الأمريكية داخل قاعدة "إنجرليك" الجوية، ونقلها تحت سيطرة الجيش التركي. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T03:35+0000
2023-12-08T03:35+0000
2023-12-08T03:35+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
قاعدة إنجرليك
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101932/82/1019328214_206:0:4410:2365_1920x0_80_0_0_4f888f3e7f6788e5ad15dfa90480e0f7.jpg
أنقرة - سبوتنيك. وقال برينتشك في مقابلة مع "سبوتنيك": "يخوض حزب الوطن التركي منذ عام 1960 كفاحاً من أجل إغلاق قاعدة إنجرليك الأمريكية، ويمكن القول أن تحقيق ذلك بات ممكنا أكثر من أي وقت مضى".وأضاف "تحدثتُ في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن إقلاع طائرات من قاعدة إنجرليك الأمريكية في أضنة متجهة إلى القاعدة البريطانية في قبرص الجنوبية لنقل السلاح والمعدات العسكرية إلى إسرائيل وطالبتُ حينها مجدداً بوضع قاعدتي إنجرليك وكورجيك بولاية ملاطيا، تحت سيطرة القوات المسلحة التركية".وتابع قائلا، "يجب إنهاء سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدتي إنجرليك وكورجيك ووضعهما تحت سيطرة القوات المسلحة التركية ومغادرة الكوادر الأمريكية العاملة فيهما الأراضي التركية".
https://sputnikarabic.ae/20231105/متظاهرون-أتراك-يحاولون-اقتحام-قاعدة-إنجرليك-العسكرية-الأمريكية-فيديو-وصور-1082844003.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101932/82/1019328214_732:0:3885:2365_1920x0_80_0_0_993920e2739e6864275ddedb9c491499.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, قاعدة إنجرليك, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار تركيا اليوم, قاعدة إنجرليك, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس حزب "الوطن" التركي لـ "سبوتنيك": يجب إنهاء عمل القوات الأمريكية في قاعدة "إنجرليك" الجوية
أكد رئيس حزب "الوطن" التركي، دوغو برينتشك، ضرورة إنهاء مهام القوات الأمريكية داخل قاعدة "إنجرليك" الجوية، ونقلها تحت سيطرة الجيش التركي.
أنقرة - سبوتنيك. وقال برينتشك في مقابلة مع "سبوتنيك": "يخوض حزب الوطن التركي منذ عام 1960 كفاحاً من أجل إغلاق قاعدة إنجرليك الأمريكية، ويمكن القول أن تحقيق ذلك بات ممكنا أكثر من أي وقت مضى
".
وأضاف "تحدثتُ في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن إقلاع طائرات من قاعدة إنجرليك الأمريكية في أضنة متجهة إلى القاعدة البريطانية في قبرص الجنوبية لنقل السلاح والمعدات العسكرية إلى إسرائيل وطالبتُ حينها مجدداً بوضع قاعدتي إنجرليك وكورجيك بولاية ملاطيا، تحت سيطرة القوات المسلحة التركية".
وتابع قائلا، "يجب إنهاء سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدتي إنجرليك وكورجيك ووضعهما تحت سيطرة القوات المسلحة التركية ومغادرة الكوادر الأمريكية العاملة فيهما الأراضي التركية".