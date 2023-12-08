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https://sputnikarabic.ae/20231208/رئيس-حزب-الوطن-التركي-لـ-سبوتنيك-يجب-إنهاء-عمل-القوات-الأمريكية-في-قاعدة-إنجرليك-الجوية-1083863927.html
رئيس حزب "الوطن" التركي لـ "سبوتنيك": يجب إنهاء عمل القوات الأمريكية في قاعدة "إنجرليك" الجوية
رئيس حزب "الوطن" التركي لـ "سبوتنيك": يجب إنهاء عمل القوات الأمريكية في قاعدة "إنجرليك" الجوية
أكد رئيس حزب "الوطن" التركي، دوغو برينتشك، ضرورة إنهاء مهام القوات الأمريكية داخل قاعدة "إنجرليك" الجوية، ونقلها تحت سيطرة الجيش التركي. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T03:35+0000
2023-12-08T03:35+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
قاعدة إنجرليك
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أنقرة - سبوتنيك. وقال برينتشك في مقابلة مع "سبوتنيك": "يخوض حزب الوطن التركي منذ عام 1960 كفاحاً من أجل إغلاق قاعدة إنجرليك الأمريكية، ويمكن القول أن تحقيق ذلك بات ممكنا أكثر من أي وقت مضى".وأضاف "تحدثتُ في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن إقلاع طائرات من قاعدة إنجرليك الأمريكية في أضنة متجهة إلى القاعدة البريطانية في قبرص الجنوبية لنقل السلاح والمعدات العسكرية إلى إسرائيل وطالبتُ حينها مجدداً بوضع قاعدتي إنجرليك وكورجيك بولاية ملاطيا، تحت سيطرة القوات المسلحة التركية".وتابع قائلا، "يجب إنهاء سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدتي إنجرليك وكورجيك ووضعهما تحت سيطرة القوات المسلحة التركية ومغادرة الكوادر الأمريكية العاملة فيهما الأراضي التركية".
https://sputnikarabic.ae/20231105/متظاهرون-أتراك-يحاولون-اقتحام-قاعدة-إنجرليك-العسكرية-الأمريكية-فيديو-وصور-1082844003.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, قاعدة إنجرليك, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار تركيا اليوم, قاعدة إنجرليك, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس حزب "الوطن" التركي لـ "سبوتنيك": يجب إنهاء عمل القوات الأمريكية في قاعدة "إنجرليك" الجوية

03:35 GMT 08.12.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ / POOLقاعدة إنجرليك
قاعدة إنجرليك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ / POOL
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أكد رئيس حزب "الوطن" التركي، دوغو برينتشك، ضرورة إنهاء مهام القوات الأمريكية داخل قاعدة "إنجرليك" الجوية، ونقلها تحت سيطرة الجيش التركي.
أنقرة - سبوتنيك. وقال برينتشك في مقابلة مع "سبوتنيك": "يخوض حزب الوطن التركي منذ عام 1960 كفاحاً من أجل إغلاق قاعدة إنجرليك الأمريكية، ويمكن القول أن تحقيق ذلك بات ممكنا أكثر من أي وقت مضى".
وأضاف "تحدثتُ في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن إقلاع طائرات من قاعدة إنجرليك الأمريكية في أضنة متجهة إلى القاعدة البريطانية في قبرص الجنوبية لنقل السلاح والمعدات العسكرية إلى إسرائيل وطالبتُ حينها مجدداً بوضع قاعدتي إنجرليك وكورجيك بولاية ملاطيا، تحت سيطرة القوات المسلحة التركية".
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وتابع قائلا، "يجب إنهاء سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدتي إنجرليك وكورجيك ووضعهما تحت سيطرة القوات المسلحة التركية ومغادرة الكوادر الأمريكية العاملة فيهما الأراضي التركية".
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