https://sputnikarabic.ae/20231208/صحفي-أمريكي-لويد-أوستن-يهدد-أعضاء-بالكونغرس-بإرسال-أقاربهم-للقتال-في-أوكرانيا-1083863304.html
صحفي أمريكي: لويد أوستن هدد أعضاء بالكونغرس بإرسال أقاربهم للقتال في أوكرانيا
صحفي أمريكي: لويد أوستن هدد أعضاء بالكونغرس بإرسال أقاربهم للقتال في أوكرانيا
أكد الصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، أن وزير الدفاع، لويد أوستن، هدد أعضاء في الكونغرس بإرسال أقاربهم للمشاركة في الحرب الجارية في أوكرانيا ضد روسيا، في... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T02:05+0000
2023-12-08T02:05+0000
2023-12-08T02:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع الأمريكي
العالم
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كارلسون عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "إدارة بايدن تهدد الأمريكيين علنا بسبب أوكرانيا. وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ خلال إحاطة سرية في مجلس النواب أمس النواب بأنهم إذا لم يخصصوا المزيد من الأموال لزيلينسكي، فسنرسل أعمامكم وأبناء عمومتكم وأبنائكم لمحاربة روسيا".وكان البيت الأبيض أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الأموال التي وافق عليها الكونغرس لتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا استنفدت تقريبا، ولهذا طلبت إدارة بايدن من الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.وتتلقى أوكرانيا دعما ماديا وعسكريا ودبلوماسيا غير محدود من الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/شباط 2022.
https://sputnikarabic.ae/20231207/الجيش-الروسي-يدك-مراكز-قيادة-3-ألوية-أوكرانية-ويكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة---عاجل--1083837775.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الدفاع الأمريكي, العالم, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الدفاع الأمريكي, العالم, أخبار أوكرانيا
صحفي أمريكي: لويد أوستن هدد أعضاء بالكونغرس بإرسال أقاربهم للقتال في أوكرانيا
أكد الصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، أن وزير الدفاع، لويد أوستن، هدد أعضاء في الكونغرس بإرسال أقاربهم للمشاركة في الحرب الجارية في أوكرانيا ضد روسيا، في حال لم يدعموا طلب إدارة بايدن لتقديم تمويل إضافي لكييف.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كارلسون عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "إدارة بايدن تهدد الأمريكيين علنا بسبب أوكرانيا. وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ خلال إحاطة سرية في مجلس النواب
أمس النواب بأنهم إذا لم يخصصوا المزيد من الأموال لزيلينسكي، فسنرسل أعمامكم وأبناء عمومتكم وأبنائكم لمحاربة روسيا".
وتفاعل الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس"، إيلون ماسك، مع تغريدة كارلسون قائلا، "هل قال ذلك حقا؟"، ورد عليه الصحفي الأمريكي بأن أوستن قال ذلك بالفعل وتم تأكيد تصريحاته.
وكان البيت الأبيض أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الأموال التي وافق عليها الكونغرس لتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا استنفدت تقريبا، ولهذا طلبت إدارة بايدن من الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.
وتتلقى أوكرانيا دعما ماديا وعسكريا ودبلوماسيا غير محدود من الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/شباط 2022.