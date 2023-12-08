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https://sputnikarabic.ae/20231208/قديروف-يؤدي-مناسك-العمرة-خلال-زيارته-للسعوديةفيديو-1083877413.html
قديروف يؤدي مناسك العمرة خلال زيارته للسعودية...فيديو
قديروف يؤدي مناسك العمرة خلال زيارته للسعودية...فيديو
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن أدائه لمناسك العمرة أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T10:42+0000
2023-12-08T10:42+0000
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قال قديروف في منشور له عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه رافقه في أداء مناسك العمرة مفتي جمهورية الشيشان صلاح حاججي مجييف ومسؤولون آخرون.وتحدث قديروف في المنشور عن الاستقبال والاحترام الذي حظي به أثناء زيارته للكعبة واستقبال الحجاج الحار له من مختلف أنحاء العالم، معبرين عن محبتهم والدعم الصادق.مشيرا إلى زيارة المسجد النبوي وقبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معلنا عن امتنانه لله لإتاحة الفرصة بزيارة هذه الأماكن المقدسة.متقدما بخالص الامتنان لولي العهد السعودي الشيخ محمد بن سلمان، على مستوى الاستقبال والدعم.ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد زيارة مشابهة إلى الإمارات العربية المتحدة، أجرى خلالها محادثات مع رئيسها، محمد بن زايد آل نهيان.تبادل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وأكدا مواصلة تنسيق الجهود للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
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العالم العربي, العالم, روسيا, السعودية, أخبار قديروف
العالم العربي, العالم, روسيا, السعودية, أخبار قديروف

قديروف يؤدي مناسك العمرة خلال زيارته للسعودية...فيديو

10:42 GMT 08.12.2023
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV رئيس الشيشان رمضان قديروف
 رئيس الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن أدائه لمناسك العمرة أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية.
قال قديروف في منشور له عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه رافقه في أداء مناسك العمرة مفتي جمهورية الشيشان صلاح حاججي مجييف ومسؤولون آخرون.
وتحدث قديروف في المنشور عن الاستقبال والاحترام الذي حظي به أثناء زيارته للكعبة واستقبال الحجاج الحار له من مختلف أنحاء العالم، معبرين عن محبتهم والدعم الصادق.
مشيرا إلى زيارة المسجد النبوي وقبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معلنا عن امتنانه لله لإتاحة الفرصة بزيارة هذه الأماكن المقدسة.
متقدما بخالص الامتنان لولي العهد السعودي الشيخ محمد بن سلمان، على مستوى الاستقبال والدعم.
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد زيارة مشابهة إلى الإمارات العربية المتحدة، أجرى خلالها محادثات مع رئيسها، محمد بن زايد آل نهيان.
تبادل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وأكدا مواصلة تنسيق الجهود للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
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