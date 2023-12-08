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https://sputnikarabic.ae/20231208/نمر-آمور-يطارد-دبا-بنيا-ضخما-1083875738.html
نمر آمور يطارد دبا بنيا ضخما
نمر آمور يطارد دبا بنيا ضخما
التقطت كاميرات خاصة في محمية سيخوت ألين في بريموري الروسية، مطاردة من نوع خاص بطلاها نمر آمور ودب بني. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T09:40+0000
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نشرت المحمية المقطع المصور على صفحتها الخاصة في تلغرام، والذي ظهر فيه نمر آمور وهو يلحق بدب بني ضخم، في المحمية ليلا.لتسجل الكاميرات مشاهد لعودة النمر وحيدا.للوهلة الأولى ظهر أن النمر يطارد الدب، لكن الأخير لم يظهر أي حركة أو حالة عدوانية ضد النمر، ليظهر وكأن الدب يقود النمر إلى مكان ما.يعد نمر أمور من أندر الحيوانات المفترسة على كوكبنا وهو مدرج في الكتاب الأحمر الدولي. .يعيش هذا النوع من النمور في روسيا على أراضي مناطق في بريمورسكي وخاباروفسك، ومنطقة أمور، ووفقا للبيانات، يعيش حوالي 750 نمرا من هذا النوع في روسيا.
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نادي الفيديو, حيوان
نادي الفيديو, حيوان

نمر آمور يطارد دبا بنيا ضخما

09:40 GMT 08.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورنمر آمور الشهير في حديقة منطقة كراسنودارسكي كراي
نمر آمور الشهير في حديقة منطقة كراسنودارسكي كراي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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التقطت كاميرات خاصة في محمية سيخوت ألين في بريموري الروسية، مطاردة من نوع خاص بطلاها نمر آمور ودب بني.
نشرت المحمية المقطع المصور على صفحتها الخاصة في تلغرام، والذي ظهر فيه نمر آمور وهو يلحق بدب بني ضخم، في المحمية ليلا.
لتسجل الكاميرات مشاهد لعودة النمر وحيدا.
للوهلة الأولى ظهر أن النمر يطارد الدب، لكن الأخير لم يظهر أي حركة أو حالة عدوانية ضد النمر، ليظهر وكأن الدب يقود النمر إلى مكان ما.
يعد نمر أمور من أندر الحيوانات المفترسة على كوكبنا وهو مدرج في الكتاب الأحمر الدولي. .
يعيش هذا النوع من النمور في روسيا على أراضي مناطق في بريمورسكي وخاباروفسك، ومنطقة أمور، ووفقا للبيانات، يعيش حوالي 750 نمرا من هذا النوع في روسيا.
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