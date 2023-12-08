https://sputnikarabic.ae/20231208/نمر-آمور-يطارد-دبا-بنيا-ضخما-1083875738.html
نمر آمور يطارد دبا بنيا ضخما
نمر آمور يطارد دبا بنيا ضخما
التقطت كاميرات خاصة في محمية سيخوت ألين في بريموري الروسية، مطاردة من نوع خاص بطلاها نمر آمور ودب بني. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T09:40+0000
2023-12-08T09:40+0000
2023-12-08T09:40+0000
نادي الفيديو
حيوان
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نشرت المحمية المقطع المصور على صفحتها الخاصة في تلغرام، والذي ظهر فيه نمر آمور وهو يلحق بدب بني ضخم، في المحمية ليلا.لتسجل الكاميرات مشاهد لعودة النمر وحيدا.للوهلة الأولى ظهر أن النمر يطارد الدب، لكن الأخير لم يظهر أي حركة أو حالة عدوانية ضد النمر، ليظهر وكأن الدب يقود النمر إلى مكان ما.يعد نمر أمور من أندر الحيوانات المفترسة على كوكبنا وهو مدرج في الكتاب الأحمر الدولي. .يعيش هذا النوع من النمور في روسيا على أراضي مناطق في بريمورسكي وخاباروفسك، ومنطقة أمور، ووفقا للبيانات، يعيش حوالي 750 نمرا من هذا النوع في روسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, حيوان
نمر آمور يطارد دبا بنيا ضخما
التقطت كاميرات خاصة في محمية سيخوت ألين في بريموري الروسية، مطاردة من نوع خاص بطلاها نمر آمور ودب بني.
نشرت المحمية المقطع المصور على صفحتها الخاصة في تلغرام، والذي ظهر فيه نمر آمور وهو يلحق بدب بني ضخم، في المحمية ليلا.
لتسجل الكاميرات مشاهد لعودة النمر وحيدا.
للوهلة الأولى ظهر أن النمر يطارد الدب، لكن الأخير لم يظهر أي حركة أو حالة عدوانية ضد النمر، ليظهر وكأن الدب يقود النمر إلى مكان ما.
يعد نمر أمور من أندر الحيوانات المفترسة على كوكبنا وهو مدرج في الكتاب الأحمر الدولي. .
يعيش هذا النوع من النمور في روسيا على أراضي مناطق في بريمورسكي وخاباروفسك، ومنطقة أمور، ووفقا للبيانات، يعيش حوالي 750 نمرا من هذا النوع في روسيا.