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https://sputnikarabic.ae/20231209/إطلاق-نار-وسط-غضب-عارم-في-مباراة-هبوط-نادي-سانتوس-للدرجة-الثانية-فيديو-1083910843.html
إطلاق نار وسط غضب عارم في مباراة هبوط نادي سانتوس للدرجة الثانية... فيديو
إطلاق نار وسط غضب عارم في مباراة هبوط نادي سانتوس للدرجة الثانية... فيديو
لم تتقبل جماهير سانتوس البرازيلي هبوط النادي للمرة الأولى في تاريخه الممتد إلى 111 عاما، وقامت بحرق عدد من السيارات خارج الملعب. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T11:20+0000
2023-12-09T11:20+0000
مجتمع
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واقتحم جمهور سانتوس الملعب بسبب هبوط الفريق، وأجبروا اللاعبين على الهروب نحو غرف خلع الملابس وسط مشاهد مثيرة.وعقب انتهاء المباراة، قامت جماهير فريق سانتوس بأعمال شغب خارج الملعب، وقاموا بحرق عدد من السيارات، أفادت وسائل إعلام بأنها تعود لبعض لاعبي الفريق.وهبط فريق سانتوس البرازيلي إلى دوري الدرجة الثانية، بعد خسارته على يد فورتاليزا بنتيجة 1-2، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية.وأنهى سانتوس أو نادي الأساطير، وعلى رأسهم بيليه ونيمار دا سيلفا وروبينيو، الموسم في المركز الـ17 برصيد 43 نقطة فقط.
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رياضة, نادي الفيديو, أخبار البرازيل , منوعات
رياضة, نادي الفيديو, أخبار البرازيل , منوعات

إطلاق نار وسط غضب عارم في مباراة هبوط نادي سانتوس للدرجة الثانية... فيديو

11:20 GMT 09.12.2023
© AFP 2023 / Mauro Pimentelعناصر الشرطة البرازيلية يطلقون الرصاص المطاطي على المتظاهرين خلال اضراب عام، احتجاجا على إدخال التغيير والإصلاح في مشروع قانون نظام الرعاية الاجتماعية، في ريو دي جانيرو، البرازيل 15 مارس/ آذار 2017
عناصر الشرطة البرازيلية يطلقون الرصاص المطاطي على المتظاهرين خلال اضراب عام، احتجاجا على إدخال التغيير والإصلاح في مشروع قانون نظام الرعاية الاجتماعية، في ريو دي جانيرو، البرازيل 15 مارس/ آذار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© AFP 2023 / Mauro Pimentel
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لم تتقبل جماهير سانتوس البرازيلي هبوط النادي للمرة الأولى في تاريخه الممتد إلى 111 عاما، وقامت بحرق عدد من السيارات خارج الملعب.
واقتحم جمهور سانتوس الملعب بسبب هبوط الفريق، وأجبروا اللاعبين على الهروب نحو غرف خلع الملابس وسط مشاهد مثيرة.
وعقب انتهاء المباراة، قامت جماهير فريق سانتوس بأعمال شغب خارج الملعب، وقاموا بحرق عدد من السيارات، أفادت وسائل إعلام بأنها تعود لبعض لاعبي الفريق.
وهبط فريق سانتوس البرازيلي إلى دوري الدرجة الثانية، بعد خسارته على يد فورتاليزا بنتيجة 1-2، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية.
وأنهى سانتوس أو نادي الأساطير، وعلى رأسهم بيليه ونيمار دا سيلفا وروبينيو، الموسم في المركز الـ17 برصيد 43 نقطة فقط.
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