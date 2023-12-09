إطلاق نار وسط غضب عارم في مباراة هبوط نادي سانتوس للدرجة الثانية... فيديو
© AFP 2023 / Mauro Pimentelعناصر الشرطة البرازيلية يطلقون الرصاص المطاطي على المتظاهرين خلال اضراب عام، احتجاجا على إدخال التغيير والإصلاح في مشروع قانون نظام الرعاية الاجتماعية، في ريو دي جانيرو، البرازيل 15 مارس/ آذار 2017
© AFP 2023 / Mauro Pimentel
تابعنا عبر
لم تتقبل جماهير سانتوس البرازيلي هبوط النادي للمرة الأولى في تاريخه الممتد إلى 111 عاما، وقامت بحرق عدد من السيارات خارج الملعب.
واقتحم جمهور سانتوس الملعب بسبب هبوط الفريق، وأجبروا اللاعبين على الهروب نحو غرف خلع الملابس وسط مشاهد مثيرة.
Absolute despair as Santos are relegated to the Brasileirão Série B for the first time in club history. 😢 pic.twitter.com/vDZzZ4fOQK— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 7, 2023
وعقب انتهاء المباراة، قامت جماهير فريق سانتوس بأعمال شغب خارج الملعب، وقاموا بحرق عدد من السيارات، أفادت وسائل إعلام بأنها تعود لبعض لاعبي الفريق.
كل ماهو في محيط ملعب سانتوس ( فيلا بيلميرو ) يتم حرقه ، جماهير سانتوس أصابها الجنون بعد الهبوط للمره الأولى عبر التاريخ . pic.twitter.com/ggIk0qmJFd— 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) December 7, 2023
وهبط فريق سانتوس البرازيلي إلى دوري الدرجة الثانية، بعد خسارته على يد فورتاليزا بنتيجة 1-2، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية.
وأنهى سانتوس أو نادي الأساطير، وعلى رأسهم بيليه ونيمار دا سيلفا وروبينيو، الموسم في المركز الـ17 برصيد 43 نقطة فقط.