https://sputnikarabic.ae/20231209/إعلام-مهلة-أمريكية-حتى-نهاية-العام-لإنهاء-حرب-غزة-وإسرائيل-تحتاج-شهرا-إضافيا-1083903500.html
إعلام: مهلة أمريكية حتى نهاية العام لإنهاء حرب غزة وإسرائيل تحتاج شهرا إضافيا
إعلام: مهلة أمريكية حتى نهاية العام لإنهاء حرب غزة وإسرائيل تحتاج شهرا إضافيا
قال مسؤول إسرائيلي كبير، إن تل أبيب تقدر أنها تحتاج إلى وقت حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل لإنهاء عملياتها العسكرية في قطاع غزة، لافتا إلى وجود خلافات مع... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T07:47+0000
2023-12-09T07:47+0000
2023-12-09T07:47+0000
طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743354_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4c66daf226f7335648015422883af162.jpg
وحسبما أفاد موقع "I24"، أمس الجمعة، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى 3 إلى 4 أسابيع إضافية لاستكمال العملية البرية في مدينة خان يونس في قطاع غزة وإطار زمني مماثل لاستكمال المرحلة الأولى من الحرب. وأشار الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن "الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل مهلة محددة، لكن واشنطن أبلغت تل أبيب أن الوقت ينفد".وأضاف المسؤول أن "الجانبين على خلاف على مدة شهر حول مدة الحرب" دون الخوض في تفاصيل.وأوضح المسؤول أن "رسالة الأمريكيين هي أنهم يرغبون في رؤيتنا ننهي القتال عاجلاً، مع تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين والمزيد من المساعدات الإنسانية لغزة". وكان موقع "بوليتيكو"، قد أفاد أمس الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حدد موعدا نهائيا لإسرائيل لإنهاء الحرب في غزة بحلول نهاية عام 2023، أي بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.وفي سياق متصل، نفت مصادر رفيعة في الإدارة الأمريكية الأنباء التي تحدثت عن تحديد الرئيس جو بايدن موعدا نهائيا لإنهاء الحرب في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231209/إدارة-بايدن-تطلب-من-الكونغرس-الموافقة-على-بيع-45-ألف-قذيفة-دبابات-لإسرائيل-1083902651.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743354_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_15cfc89c26df01260df98e1dc197c2a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إعلام: مهلة أمريكية حتى نهاية العام لإنهاء حرب غزة وإسرائيل تحتاج شهرا إضافيا
قال مسؤول إسرائيلي كبير، إن تل أبيب تقدر أنها تحتاج إلى وقت حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل لإنهاء عملياتها العسكرية في قطاع غزة، لافتا إلى وجود خلافات مع واشنطن حول مدة الحرب.
وحسبما أفاد
موقع "I24"، أمس الجمعة، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى 3 إلى 4 أسابيع إضافية لاستكمال العملية البرية في مدينة خان يونس في قطاع غزة وإطار زمني مماثل لاستكمال المرحلة الأولى من الحرب.
وأشار الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن "الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل مهلة محددة، لكن واشنطن أبلغت تل أبيب أن الوقت ينفد".
وأضاف المسؤول أن "الجانبين على خلاف على مدة شهر حول مدة الحرب" دون الخوض في تفاصيل.
وتابع: "إدارة بايدن ستكون سعيدة بأن يكمل الجيش الإسرائيلي عملياته المكثفة بحلول نهاية الشهر الجاري، لكن إسرائيل تقدر أنها تحتاج إلى وقت حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل".
وأوضح المسؤول أن "رسالة الأمريكيين هي أنهم يرغبون في رؤيتنا ننهي القتال عاجلاً، مع تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين والمزيد من المساعدات الإنسانية لغزة".
وكان موقع "بوليتيكو"، قد أفاد أمس الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حدد موعدا نهائيا لإسرائيل لإنهاء الحرب في غزة
بحلول نهاية عام 2023، أي بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وفي سياق متصل، نفت مصادر رفيعة في الإدارة الأمريكية الأنباء التي تحدثت عن تحديد الرئيس جو بايدن موعدا نهائيا لإنهاء الحرب في غزة.