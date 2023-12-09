عربي
https://sputnikarabic.ae/20231209/إدارة-بايدن-تطلب-من-الكونغرس-الموافقة-على-بيع-45-ألف-قذيفة-دبابات-لإسرائيل-1083902651.html
إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة دبابات لإسرائيل
إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة دبابات لإسرائيل
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات "ميركافا" الإسرائيلية لاستخدامها في حربها في قطاع غزة. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T07:05+0000
2023-12-09T07:25+0000
طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082696380_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c0cdb1f276c5c8d101a728845e38337.jpg
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم السبت، بأن الصفقة المحتملة، تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون دولار.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أن الصفقة تخضع لمراجعة غير رسمية من قبل لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب، مما يسمح للأعضاء بحق إيقاف البيع، أو إجراء مناقشات غير رسمية مع الإدارة حول المخاوف. وأشاروا إلى أن الصفقة تواجه اعتراضات من المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع في الصراع.وأوضحوا أنه تم عرض الطلب على اللجان في وقت سابق من هذا الأسبوع ومن المفترض أن يكون أمامها 20 يوما للمراجعة ولكن وزارة الخارجية تطالبهم بتوضيح الأمر الآن.ويأتي هذا الطلب على الرغم من تزايد المخاوف بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في الحرب التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطنيين في قطاع غزة.وفي وقت سابق، كشفت تقارير أمريكية أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات، وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في الحرب ضد حركة "حماس" في غزة.وذكرت أن واشنطن أمدت تل أبيب بما يقرب من 15 ألف قنبلة، و57 ألف قذيفة مدفعية، تقدر قيمتها بملايين الدولارات.ووفقا لتلك التقارير، فإنه من ضمن القنابل التي أرسلتها واشنطن إلى تل أبيب، 100 قنبلة خارقة للتحصينات تزن 2000 رطل برأس حربي "BLU-109" مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر.وانتقد التقارير الولايات المتحدة التي تحث إسرائيل على مراعاة منع وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، بينما تزودها بالعديد من الذخائر المستخدمة في القصف.
https://sputnikarabic.ae/20231202/إعلام-أمريكا-زودت-إسرائيل-بـ100-قنبلة-خارقة-للتحصينات-للقضاء-على-حماس-1083678321.html
https://sputnikarabic.ae/20231208/مرشح-رئاسي-أمريكي-عن-تهديد-البنتاغون-للكونغرس-عندما-يفشلون-يلجؤون-للتهديد-1083868034.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082696380_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_bd1f16ea0b8a25d0a0670f4f8e80e353.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة دبابات لإسرائيل

07:05 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 07:25 GMT 09.12.2023)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبر
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات "ميركافا" الإسرائيلية لاستخدامها في حربها في قطاع غزة.
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم السبت، بأن الصفقة المحتملة، تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون دولار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أن الصفقة تخضع لمراجعة غير رسمية من قبل لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب، مما يسمح للأعضاء بحق إيقاف البيع، أو إجراء مناقشات غير رسمية مع الإدارة حول المخاوف.
وأضاف المسؤولون أن وزارة الخارجية الأمريكية تضغط على لجان الكونغرس للموافقة بسرعة على الصفقة.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
إعلام: أمريكا زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات للقضاء على "حماس"
2 ديسمبر, 09:01 GMT
وأشاروا إلى أن الصفقة تواجه اعتراضات من المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع في الصراع.
وأوضحوا أنه تم عرض الطلب على اللجان في وقت سابق من هذا الأسبوع ومن المفترض أن يكون أمامها 20 يوما للمراجعة ولكن وزارة الخارجية تطالبهم بتوضيح الأمر الآن.
ويأتي هذا الطلب على الرغم من تزايد المخاوف بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في الحرب التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطنيين في قطاع غزة.
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مرشح رئاسي أمريكي عن تهديد البنتاغون للكونغرس: عندما يفشلون يلجؤون للتهديد
أمس, 08:21 GMT
وفي وقت سابق، كشفت تقارير أمريكية أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات، وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في الحرب ضد حركة "حماس" في غزة.
وذكرت أن واشنطن أمدت تل أبيب بما يقرب من 15 ألف قنبلة، و57 ألف قذيفة مدفعية، تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
ووفقا لتلك التقارير، فإنه من ضمن القنابل التي أرسلتها واشنطن إلى تل أبيب، 100 قنبلة خارقة للتحصينات تزن 2000 رطل برأس حربي "BLU-109" مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر.
وانتقد التقارير الولايات المتحدة التي تحث إسرائيل على مراعاة منع وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، بينما تزودها بالعديد من الذخائر المستخدمة في القصف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. فيتو أمريكي يمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لقصف غزة.. فيديو وصور00:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала