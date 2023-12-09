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https://sputnikarabic.ae/20231209/اكتشاف-كائن-حي-سام-يشبه-وحشا-من-الخيال-العلمي-1083913103.html
اكتشاف كائن حي سام يشبه "وحشا من الخيال العلمي"
اكتشاف كائن حي سام يشبه "وحشا من الخيال العلمي"
اكتشف الباحثون نوعا جديدا من الفطر، أطلقوا عليه تسمية "البافبول المطاردة"، ورسموا أوجه تشابه مع الديدان الرملية الشهيرة المعروفة باسم "شاي هولود" من رواية... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T12:29+0000
2023-12-09T12:29+0000
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"البافبول المطاردة"، وهو فطر سام ومعد، تمت تسميته تيمنا بالديدان الرملية "شاي هولود" من سلسلة الخيال العلمي الشهيرة لفرانك هربرت "الكثبان".اختار الباحثون الاسم نظرًا للمظهر الذي يشبه الدودة في الجسم الثمري لهذا النوع، إلى جانب الموطن الرملي في سهوب بانونيا، حيث تم اكتشافه.اكتشاف "البافبول المطاردة"، يوضح الروابط المعقدة بين الأنواع وبيئاتها، كما يسلط الضوء على أهمية العزلة الجغرافية في ظهور أنواع جديدة، كما رأينا في حالة تولوستوما دوننس، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأنواع أمريكا الشمالية ولكنها مختلفة بشكل واضح، كما كشف التحليل الجيني، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "سايتك ديلي" العلنمية.
https://sputnikarabic.ae/20231209/الموافقة-على-أول-علاج-جيني-لمرض-فقر-الدم-المنجلي-المنهك-1083910338.html
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علوم, معلومات, منوعات
علوم, معلومات, منوعات

اكتشاف كائن حي سام يشبه "وحشا من الخيال العلمي"

12:29 GMT 09.12.2023
© unsplash/Attila Lisinszkyزهرة نبات بري
زهرة نبات بري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© unsplash/Attila Lisinszky
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اكتشف الباحثون نوعا جديدا من الفطر، أطلقوا عليه تسمية "البافبول المطاردة"، ورسموا أوجه تشابه مع الديدان الرملية الشهيرة المعروفة باسم "شاي هولود" من رواية الخيال العلمي الشهيرة لفرانك هربرت.
"البافبول المطاردة"، وهو فطر سام ومعد، تمت تسميته تيمنا بالديدان الرملية "شاي هولود" من سلسلة الخيال العلمي الشهيرة لفرانك هربرت "الكثبان".

تم اكتشاف هذا النوع الجديد، في المجر، وهو واحد من أربعة أنواع جديدة في جنس "البافبول"، بينما الأنواع الأخرى هي تولوستوما دوننس، تولوستوما هنجاريكوم، وتولوستوما ساكارولينس.

اختار الباحثون الاسم نظرًا للمظهر الذي يشبه الدودة في الجسم الثمري لهذا النوع، إلى جانب الموطن الرملي في سهوب بانونيا، حيث تم اكتشافه.
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كانت هذه الاكتشافات ذات أهمية خاصة بسبب تحديد نباتات السهوب المجرية على التربة الرملية كنقطة ساخنة لكرات البافبول المطاردة في أوروبا. أجرى فريق البحث مراجعة تصنيفية شاملة للفطريات المعوية في المجر، مما ساهم في فهم تنوع هذه المجموعة.

اكتشاف "البافبول المطاردة"، يوضح الروابط المعقدة بين الأنواع وبيئاتها، كما يسلط الضوء على أهمية العزلة الجغرافية في ظهور أنواع جديدة، كما رأينا في حالة تولوستوما دوننس، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأنواع أمريكا الشمالية ولكنها مختلفة بشكل واضح، كما كشف التحليل الجيني، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "سايتك ديلي" العلنمية.
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