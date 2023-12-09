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https://sputnikarabic.ae/20231209/جنود-إسرائيليون-يحرقون-تبرعات-أرسلت-لهم-فيديو-1083928710.html
جنود إسرائيليون يحرقون تبرعات أرسلت إليهم... فيديو
جنود إسرائيليون يحرقون تبرعات أرسلت إليهم... فيديو
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مشاهد لجنود إسرائيليين يحرقون أطنانا من التبرعات في غزة، والتي أرسلت إليهم من مختلف المستوطنات، بعد أن كانوا قد... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T19:37+0000
2023-12-09T19:50+0000
اسرائيل
غزة
العالم العربي
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ويظهر في الفيديو جندي إسرائيلي وهو يتحدث من أرض المعركة في غزة، وبجانبه عدد من الآليات العسكرية.ويظهر في الفيديو صناديق تحتوي على مواد غذائية ومعلبات قد تم إضرام النيران فيها وإفسادها.وأكدت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم السبت، على أن "الاحتلال لا يكترث لحياة الأسرى الإسرائيليين في غزة".وأكد البيان أن "هذا الفعل مخالفة فاضحة للقوانين الدولية، ترقى إلى جريمة حرب"، حسبما أوردت وكالة "صفا" الفلسطينية.وأضاف أن هذا العمل "يتطلب إدانة واضحة من المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه"، بحسب قوله.
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اسرائيل, غزة, العالم العربي
اسرائيل, غزة, العالم العربي

جنود إسرائيليون يحرقون تبرعات أرسلت إليهم... فيديو

19:37 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 19:50 GMT 09.12.2023)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مشاهد لجنود إسرائيليين يحرقون أطنانا من التبرعات في غزة، والتي أرسلت إليهم من مختلف المستوطنات، بعد أن كانوا قد ألقوها خارجا دون ما اهتمام.
ويظهر في الفيديو جندي إسرائيلي وهو يتحدث من أرض المعركة في غزة، وبجانبه عدد من الآليات العسكرية.

وقال الجندي الإسرائيلي، متهكما، إن "الجنود قد شعروا بالبرد فقاموا بإشعال هذه المواد لتوفر لهم بعض الدفء".

ويظهر في الفيديو صناديق تحتوي على مواد غذائية ومعلبات قد تم إضرام النيران فيها وإفسادها.
وأكدت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم السبت، على أن "الاحتلال لا يكترث لحياة الأسرى الإسرائيليين في غزة".

وأضافت "حماس"، في بيان، أن "القوة الإسرائيلية التي حاولت الوصول لأحد الجنود الأسرى لدى القسام، استخدمت سيارة إسعاف تابعة لإحدى المؤسسات الإنسانية، في محاولة للتستر وراءها لتنفيذ عمليتها".

وأكد البيان أن "هذا الفعل مخالفة فاضحة للقوانين الدولية، ترقى إلى جريمة حرب"، حسبما أوردت وكالة "صفا" الفلسطينية.
وأضاف أن هذا العمل "يتطلب إدانة واضحة من المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه"، بحسب قوله.
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