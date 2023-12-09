جنود إسرائيليون يحرقون تبرعات أرسلت إليهم... فيديو
19:37 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 19:50 GMT 09.12.2023)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مشاهد لجنود إسرائيليين يحرقون أطنانا من التبرعات في غزة، والتي أرسلت إليهم من مختلف المستوطنات، بعد أن كانوا قد ألقوها خارجا دون ما اهتمام.
ويظهر في الفيديو جندي إسرائيلي وهو يتحدث من أرض المعركة في غزة، وبجانبه عدد من الآليات العسكرية.
وقال الجندي الإسرائيلي، متهكما، إن "الجنود قد شعروا بالبرد فقاموا بإشعال هذه المواد لتوفر لهم بعض الدفء".
Israeli occupation army soldiers burning the donations they received from their people. https://t.co/YAYfgl0l3V— Mohamed Aly (@m_ahmed81) December 9, 2023
ويظهر في الفيديو صناديق تحتوي على مواد غذائية ومعلبات قد تم إضرام النيران فيها وإفسادها.
وأكدت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم السبت، على أن "الاحتلال لا يكترث لحياة الأسرى الإسرائيليين في غزة".
"A video of an Israeli soldier in #Gaza provokes anger in #Israel, documenting that Israeli soldiers left tons of equipment and supplies that they received from donations neglected and burning some of them for heating."— أبوهاشم الهاشمي🇪🇬🫡 (@Abohashem2222) December 9, 2023
Taxpayer money in #USA@AvichayAdraee@IDF @POTUS
😆😆 pic.twitter.com/aU6NGCptU5
وأضافت "حماس"، في بيان، أن "القوة الإسرائيلية التي حاولت الوصول لأحد الجنود الأسرى لدى القسام، استخدمت سيارة إسعاف تابعة لإحدى المؤسسات الإنسانية، في محاولة للتستر وراءها لتنفيذ عمليتها".
وأكد البيان أن "هذا الفعل مخالفة فاضحة للقوانين الدولية، ترقى إلى جريمة حرب"، حسبما أوردت وكالة "صفا" الفلسطينية.
وأضاف أن هذا العمل "يتطلب إدانة واضحة من المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه"، بحسب قوله.