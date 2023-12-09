https://sputnikarabic.ae/20231209/دبابات-تي-80-الروسية-تدمر-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1083901712.html

دبابات "تي-80" الروسية تدمر تجمعات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك

دبابات "تي-80" الروسية تدمر تجمعات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك

دمرت دبابات "تي-80 بي في إم" تابعة لقوات المنطقة العسكرية الروسية الغربية مجموعة من معدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك. 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T06:26+0000

2023-12-09T06:26+0000

2023-12-09T06:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للإحداثيات التي تم الحصول عليها بمساعدة الطائرات من دون طيار، دمرت أطقم دبابات "تي -80 بي في إم" ثلاث عربات مدرعة وناقلات جند مدرعة للعدو من مواقع إطلاق نار مغلقة (متخفية)".ونوهت الدفاع الروسية إلى أن أطقم الدبابات على الخط الأمامي يمكنها إطلاق النار المباشر ومن مواقع إطلاق نار مغلقة (متخفية). وهذا يسمح لهم بالبقاء دون أن يتم اكتشافهم.وقال قائد سرية الدبابات التي تحمل علامة النداء "سوكول": "كل يوم، تقوم أطقم المركبات القتالية بتسوية "دعائم" على الأرض، وتدمير نقاط المراقبة ومستودعات الذخيرة ومعدات وأفراد القوميين المتطرفين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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روسيا, رصد عسكري