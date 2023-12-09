https://sputnikarabic.ae/20231209/دبلوماسي-الصين-تتهم-واشنطن-بالنفاق-وازدواجية-المعايير-بسبب-موقفها-تجاه-ما-يحدث-في-غزة-1083899879.html

دبلوماسي: الصين تتهم واشنطن بالنفاق وازدواجية المعايير بسبب موقفها تجاه ما يحدث في غزة

دبلوماسي: الصين تتهم واشنطن بالنفاق وازدواجية المعايير بسبب موقفها تجاه ما يحدث في غزة

اتهم المندوب الصيني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، تشانغ جون، الولايات المتحدة بالنفاق وازدواجية المعايير عقب استخدامها حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن... 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T01:51+0000

2023-12-09T01:51+0000

2023-12-09T01:51+0000

العالم

الصين

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال تشانغ جون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس، "إن تبرير استمرار العمليات القتالية والتصريحات بشأن القلق عن حياة وأمن المدنيين في غزة، والاحتياجات الإنسانية هناك أمر متناقض".وأكد المندوب الصيني، أن كل ما يحدث يكشف ماهية المعايير المزدوجة لدى الولايات المتحدة تجاه ما يحدث في غزة.واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.وذكر مراسل سبوتنيك، أن 13 دولة صوتت لصالح القرار، عدا بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار.ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد المشروع على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.من جانبه، قال قال نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، إن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار لأنه لا يدين حركة حماس ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.وفي ذات الصدد، أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة باستخدامها حق الفيتو ضد مشروع القرار الإماراتي في مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حكمت بالإعدام على آلاف المدنيين في إسرائيل وفلسطين.

https://sputnikarabic.ae/20231208/روسيا-الولايات-المتحدة-حكمت-على-آلاف-المدنيين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-بالإعدام-1083899122.html

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العالم, الصين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية