عربي
https://sputnikarabic.ae/20231209/دبلوماسي-الصين-تتهم-واشنطن-بالنفاق-وازدواجية-المعايير-بسبب-موقفها-تجاه-ما-يحدث-في-غزة-1083899879.html
دبلوماسي: الصين تتهم واشنطن بالنفاق وازدواجية المعايير بسبب موقفها تجاه ما يحدث في غزة
دبلوماسي: الصين تتهم واشنطن بالنفاق وازدواجية المعايير بسبب موقفها تجاه ما يحدث في غزة
اتهم المندوب الصيني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، تشانغ جون، الولايات المتحدة بالنفاق وازدواجية المعايير عقب استخدامها حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T01:51+0000
2023-12-09T01:51+0000
العالم
الصين
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650128_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_f5d6b7432d8cc7be8f4e2cd952fde33a.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال تشانغ جون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس، "إن تبرير استمرار العمليات القتالية والتصريحات بشأن القلق عن حياة وأمن المدنيين في غزة، والاحتياجات الإنسانية هناك أمر متناقض".وأكد المندوب الصيني، أن كل ما يحدث يكشف ماهية المعايير المزدوجة لدى الولايات المتحدة تجاه ما يحدث في غزة.واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.وذكر مراسل سبوتنيك، أن 13 دولة صوتت لصالح القرار، عدا بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار.ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد المشروع على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.من جانبه، قال قال نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، إن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار لأنه لا يدين حركة حماس ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.وفي ذات الصدد، أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة باستخدامها حق الفيتو ضد مشروع القرار الإماراتي في مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حكمت بالإعدام على آلاف المدنيين في إسرائيل وفلسطين.
https://sputnikarabic.ae/20231208/روسيا-الولايات-المتحدة-حكمت-على-آلاف-المدنيين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-بالإعدام-1083899122.html
الصين
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650128_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_501638ffffd15c34e88da71693623afc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

دبلوماسي: الصين تتهم واشنطن بالنفاق وازدواجية المعايير بسبب موقفها تجاه ما يحدث في غزة

01:51 GMT 09.12.2023
© AFP 2023 / Said Khatibتجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023.
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© AFP 2023 / Said Khatib
تابعنا عبر
اتهم المندوب الصيني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، تشانغ جون، الولايات المتحدة بالنفاق وازدواجية المعايير عقب استخدامها حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال تشانغ جون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس، "إن تبرير استمرار العمليات القتالية والتصريحات بشأن القلق عن حياة وأمن المدنيين في غزة، والاحتياجات الإنسانية هناك أمر متناقض".
وأضاف "تبرير استمرار الأعمال العدائية والتصريحات حول عدم السماح بتوسع الصراح أمر متناقض أيضا. وتبرير استمرار الأعمال العدائية وفي نفس الوقت الحديث باستمرار عن حقوق الإنسان وحماية النساء والفتيات هو نفاق بحت".
وأكد المندوب الصيني، أن كل ما يحدث يكشف ماهية المعايير المزدوجة لدى الولايات المتحدة تجاه ما يحدث في غزة.
واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكر مراسل سبوتنيك، أن 13 دولة صوتت لصالح القرار، عدا بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار.
ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد المشروع على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
روسيا: الولايات المتحدة حكمت على آلاف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين بالإعدام
أمس, 22:24 GMT
من جانبه، قال قال نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، إن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار لأنه لا يدين حركة حماس ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وفي ذات الصدد، أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة باستخدامها حق الفيتو ضد مشروع القرار الإماراتي في مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حكمت بالإعدام على آلاف المدنيين في إسرائيل وفلسطين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. فيتو أمريكي يمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لقصف غزة.. فيديو وصور00:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала