https://sputnikarabic.ae/20231209/دبلوماسي-الصين-تتهم-واشنطن-بالنفاق-وازدواجية-المعايير-بسبب-موقفها-تجاه-ما-يحدث-في-غزة-1083899879.html
دبلوماسي: الصين تتهم واشنطن بالنفاق وازدواجية المعايير بسبب موقفها تجاه ما يحدث في غزة
دبلوماسي: الصين تتهم واشنطن بالنفاق وازدواجية المعايير بسبب موقفها تجاه ما يحدث في غزة
اتهم المندوب الصيني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، تشانغ جون، الولايات المتحدة بالنفاق وازدواجية المعايير عقب استخدامها حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T01:51+0000
2023-12-09T01:51+0000
2023-12-09T01:51+0000
العالم
الصين
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650128_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_f5d6b7432d8cc7be8f4e2cd952fde33a.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال تشانغ جون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس، "إن تبرير استمرار العمليات القتالية والتصريحات بشأن القلق عن حياة وأمن المدنيين في غزة، والاحتياجات الإنسانية هناك أمر متناقض".وأكد المندوب الصيني، أن كل ما يحدث يكشف ماهية المعايير المزدوجة لدى الولايات المتحدة تجاه ما يحدث في غزة.واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.وذكر مراسل سبوتنيك، أن 13 دولة صوتت لصالح القرار، عدا بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار.ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد المشروع على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.من جانبه، قال قال نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، إن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار لأنه لا يدين حركة حماس ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.وفي ذات الصدد، أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة باستخدامها حق الفيتو ضد مشروع القرار الإماراتي في مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حكمت بالإعدام على آلاف المدنيين في إسرائيل وفلسطين.
https://sputnikarabic.ae/20231208/روسيا-الولايات-المتحدة-حكمت-على-آلاف-المدنيين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-بالإعدام-1083899122.html
الصين
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650128_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_501638ffffd15c34e88da71693623afc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
دبلوماسي: الصين تتهم واشنطن بالنفاق وازدواجية المعايير بسبب موقفها تجاه ما يحدث في غزة
اتهم المندوب الصيني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، تشانغ جون، الولايات المتحدة بالنفاق وازدواجية المعايير عقب استخدامها حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال تشانغ جون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس، "إن تبرير استمرار العمليات القتالية والتصريحات بشأن القلق عن حياة وأمن المدنيين في غزة، والاحتياجات الإنسانية هناك أمر متناقض
".
وأضاف "تبرير استمرار الأعمال العدائية والتصريحات حول عدم السماح بتوسع الصراح أمر متناقض أيضا. وتبرير استمرار الأعمال العدائية وفي نفس الوقت الحديث باستمرار عن حقوق الإنسان وحماية النساء والفتيات هو نفاق بحت".
وأكد المندوب الصيني، أن كل ما يحدث يكشف ماهية المعايير المزدوجة لدى الولايات المتحدة تجاه ما يحدث في غزة.
واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكر مراسل سبوتنيك، أن 13 دولة صوتت لصالح القرار، عدا بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار.
ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد المشروع على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
من جانبه، قال قال نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، إن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار لأنه لا يدين حركة حماس ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وفي ذات الصدد، أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة باستخدامها حق الفيتو ضد مشروع القرار الإماراتي في مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حكمت بالإعدام على آلاف المدنيين في إسرائيل وفلسطين.