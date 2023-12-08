https://sputnikarabic.ae/20231208/روسيا-الولايات-المتحدة-حكمت-على-آلاف-المدنيين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-بالإعدام-1083899122.html
روسيا: الولايات المتحدة حكمت على آلاف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين بالإعدام
روسيا: الولايات المتحدة حكمت على آلاف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين بالإعدام
أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة باستخدامها حق الفيتو ضد مشروع القرار الإماراتي في مجلس الأمن... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T22:24+0000
2023-12-08T22:24+0000
2023-12-08T22:24+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066807212_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_843e8318bc5554be49e514eb130b497b.png
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي، "لن نبالغ إن قلنا إن اليوم من أحلك الأيام في تاريخ الشرق الأوسط، فزملاؤنا في الولايات المتحدة حكموا أمام أعيننا بالإعدام على الآلاف إن لم يكن عشرات الآلاف من المدنيين في فلسطين وإسرائيل بما في ذلك النساء والأطفال، بعرقلتهم الدعوة لوقف إطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".وتابع قائلا، "يمكنكم أن تتفوهوا بأي عدد تريدونه من الكلمات الفارغة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والسلام والأمن وبعض القواعد، لكننا رأينا ثمنها الحقيقي الآن، عندما اختار عضوان من مجلس الأمن أن يظلا متواطئين في هذه الإبادة التي ترتكبها إسرائيل".من جانبه، دعا مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي إسرائيل لوقف سياسة العقاب الجماعي التي ترتكبها بحق سكان قطاع غزة.واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.وذكر مراسل سبوتنيك، أن 13 دولة صوتت لصالح القرار، عدا بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار.ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد المشروع على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.من جانبه، قال قال نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، إن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار لأنه لا يدين حركة حماس ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
https://sputnikarabic.ae/20231208/أمريكا-تستخدم-حق-الفيتو-ضد-مشروع-قرار-إماراتي-بمجلس-الأمن-يدعو-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083898615.html
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066807212_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_30eb830890b650a253ddd1e4b1a60eb0.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا: الولايات المتحدة حكمت على آلاف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين بالإعدام
أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة باستخدامها حق الفيتو ضد مشروع القرار الإماراتي في مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حكمت بالإعدام على آلاف المدنيين في إسرائيل وفلسطين.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي، "لن نبالغ إن قلنا إن اليوم من أحلك الأيام في تاريخ الشرق الأوسط، فزملاؤنا في الولايات المتحدة حكموا أمام أعيننا بالإعدام على الآلاف إن لم يكن عشرات الآلاف من المدنيين في فلسطين وإسرائيل بما في ذلك النساء والأطفال، بعرقلتهم الدعوة لوقف إطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
".
وأضاف بوليانسكي أن التاريخ لن ينسى تصرفات واشنطن في هذا الصدد.
وتابع قائلا، "يمكنكم أن تتفوهوا بأي عدد تريدونه من الكلمات الفارغة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والسلام والأمن وبعض القواعد، لكننا رأينا ثمنها الحقيقي الآن، عندما اختار عضوان من مجلس الأمن أن يظلا متواطئين في هذه الإبادة التي ترتكبها إسرائيل".
من جانبه، دعا مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي إسرائيل لوقف سياسة العقاب الجماعي التي ترتكبها بحق سكان قطاع غزة.
واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكر مراسل سبوتنيك، أن 13 دولة صوتت لصالح القرار، عدا بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار.
ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد المشروع على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
من جانبه، قال قال نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، إن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار لأنه لا يدين حركة حماس ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.