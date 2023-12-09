https://sputnikarabic.ae/20231209/صحيفة-5-آلاف-جندي-إسرائيلي-أصيبوا-في-حرب-غزة-بينهم-2000-أصبحوا-معاقين-1083912921.html
صحيفة: 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا في حرب غزة بينهم 2000 أصبحوا معاقين
صحيفة: 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا في حرب غزة بينهم 2000 أصبحوا معاقين
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، أن عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال المعارك المتواصلة بقطاع غزة بلغ 5 آلاف جندي وضابط منذ بداية الحرب في السابع... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن 2000 منهم صنفتهم وزارة الدفاع الإسرائيلية كـ"معاقين" نظرا لخطورة إصابتهم، من بينهم 1000 جندي في الجيش النظامي.ونقلت الصحيفة عن رئيسة قسم التأهيل في وزارة الدفاع ليمور لوريا، قولها إن "إسرائيل لم تشهد حدثا كهذا من قبل من حيث عدد المصابين".وأضافت أن "58% من الجنود مصابون بالأطراف حيث تعرضوا لبتر ساق أو ذراع".بينما وصفت لوريا "جروح 12% بأنها إصابات بالأعضاء الداخلية كالطحال والكلى بالإضافة إلى الإصابات بالرأس والعيون، بالإضافة إلى 7% من الجنود يعانون من أعراض نفسية مباشرة". بدوره، قال رئيس منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي، عيدان كليمان إن "إسرائيل تعيش حدثا غير مسبوق، لا سيما أن هناك أيضا آلاف المدنيين المصابين الذين يعيشون أثر الصدمة منذ السابع من أكتوبر الماضي".ولفت كليمان إلى أن "100 ألف اسرائيلي اشتركوا منذ اليوم السابع من أكتوبر في القتال وأعمال الإنقاذ والتعامل مع آلاف الجثث للإسرائيليين".وأوضح أن "10% من بين هؤلاء قد يعانون من أثر الصدمة في المستقبل". يذكر أن حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، بحسب الأرقام المعلنة، منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة بلغت 97 قتيلا، أما إجمالي عدد قتلى الجيش منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي فقد بلغت 421 قتيلا.
https://sputnikarabic.ae/20231206/إعلام-إصابة-100-جندي-إسرائيلي-في-أعينهم-خلال-الحرب-على-غزة-بعضهم-بالعمى-1083822789.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
صحيفة: 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا في حرب غزة بينهم 2000 أصبحوا معاقين
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، أن عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال المعارك المتواصلة بقطاع غزة بلغ 5 آلاف جندي وضابط منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت
صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن 2000 منهم صنفتهم وزارة الدفاع الإسرائيلية كـ"معاقين" نظرا لخطورة إصابتهم، من بينهم 1000 جندي في الجيش النظامي.
ونقلت الصحيفة عن رئيسة قسم التأهيل في وزارة الدفاع ليمور لوريا، قولها إن "إسرائيل لم تشهد حدثا كهذا من قبل من حيث عدد المصابين".
وأضافت أن "58% من الجنود مصابون بالأطراف حيث تعرضوا لبتر ساق أو ذراع".
بينما وصفت لوريا "جروح 12% بأنها إصابات بالأعضاء الداخلية كالطحال والكلى بالإضافة إلى الإصابات بالرأس والعيون، بالإضافة إلى 7% من الجنود يعانون من أعراض نفسية مباشرة".
بدوره، قال رئيس منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي
، عيدان كليمان إن "إسرائيل تعيش حدثا غير مسبوق، لا سيما أن هناك أيضا آلاف المدنيين المصابين الذين يعيشون أثر الصدمة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
ولفت كليمان إلى أن "100 ألف اسرائيلي اشتركوا منذ اليوم السابع من أكتوبر في القتال وأعمال الإنقاذ والتعامل مع آلاف الجثث للإسرائيليين".
وأوضح أن "10% من بين هؤلاء قد يعانون من أثر الصدمة في المستقبل".
يذكر أن حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، بحسب الأرقام المعلنة، منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة
بلغت 97 قتيلا، أما إجمالي عدد قتلى الجيش منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي فقد بلغت 421 قتيلا.