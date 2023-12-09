https://sputnikarabic.ae/20231209/طهران-ودمشق-توقعان-اتفاقيات-لتعزيز-التبادل-التجاري-وإعادة-تأهيل-مصافي-النفط-السورية-1083909162.html
طهران ودمشق توقعان اتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري وإعادة تأهيل مصافي النفط السورية
طهران ودمشق توقعان اتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري وإعادة تأهيل مصافي النفط السورية
وقعت إيران وسوريا، اليوم السبت، اتفاقيات مشتركة بشأن تبادل العملات المحلية وإعادة تأهيل المصافي السورية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم ضريبية وجمركية. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T10:20+0000
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طهران - سبوتنيك. وحسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، حضر مراسم التوقيع رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر.وكانت وكالة الأنباء السورية قد أعلنت في وقت سابق، أن اجتماعات الدورة الـ 15 للجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية في طهران، بدأت اليوم بحضور وفدي البلدين.ووقع عرنوس ومخبر محضر بروتوكول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية. كما وقعت سوريا وإيران ملحق لاتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية الموقعة بين البلدين في عام 2011.وكان رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس وصل أمس الجمعة على رأس وفد اقتصادي إلى طهران لبحث علاقات التعاون الثنائي والمواضيع المتعلقة باتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.ومن المقرر أن يلتقي عرنوس خلال زيارته إلى طهران مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان.
https://sputnikarabic.ae/20230803/إيران-تدعو-لاستخدام-العملات-الوطنية-في-المبادلات-الاقتصادية-مع-سوريا-1079751531.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
طهران ودمشق توقعان اتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري وإعادة تأهيل مصافي النفط السورية
وقعت إيران وسوريا، اليوم السبت، اتفاقيات مشتركة بشأن تبادل العملات المحلية وإعادة تأهيل المصافي السورية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم ضريبية وجمركية.
طهران - سبوتنيك. وحسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، حضر مراسم التوقيع رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر.
وكانت وكالة
الأنباء السورية قد أعلنت في وقت سابق، أن اجتماعات الدورة الـ 15 للجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية في طهران، بدأت اليوم بحضور وفدي البلدين.
ووقع عرنوس ومخبر محضر بروتوكول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية.
كما وقعت سوريا وإيران
ملحق لاتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية الموقعة بين البلدين في عام 2011.
وكان رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس وصل أمس الجمعة على رأس وفد اقتصادي إلى طهران لبحث علاقات التعاون الثنائي والمواضيع المتعلقة باتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي عرنوس خلال زيارته إلى طهران مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان.