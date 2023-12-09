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https://sputnikarabic.ae/20231209/علماء-روس-يكتشفون-لأول-مرة-تأثيرا-جديدا-لأشباه-الموصلات-1083906193.html
علماء روس يكتشفون لأول مرة تأثيرا جديدا لأشباه الموصلات
علماء روس يكتشفون لأول مرة تأثيرا جديدا لأشباه الموصلات
اكتشف علماء روس من معهد البحث العلمي للفيزياء والتكنولوجيا تأثيرًا غير معروف سابقًا يتمثل في زيادة تركيز حاملات الشحنة في أشباه الموصلات خلال دراسة أكسيد... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T08:53+0000
2023-12-09T08:53+0000
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علوم
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ووفقا للمؤلفين، فإن الاكتشاف الجديد مهم لإنشاء الجيل القادم من أجهزة إلكترونيات الطاقة وغيرها في مجالات التكنولوجيا، وتم نشر نتائج العمل العلمي في مجلة "أبلييد فيزيكس ليتيرس".وقال خبراء من المعهد: "إن المواد شبه الموصلة اليوم هي جزء لا يتجزأ من الإلكترونيات التناظرية والرقمية. وهي ضرورية للغاية للعديد من الصناعات".وقالت ألينا نيكولسكايا، الباحثة في معهد أبحاث الفيزياء والتكنولوجيا، إنه بسبب المتطلبات المتزايدة باستمرار لقوة تشغيل الأجهزة الإلكترونية، فإن الطلب على ما يسمى بأشباه الموصلات ذات النطاق الترددي العريض آخذ في النمو.ووفقا لنيكولسكايا، يتم استخدام إدخال الذرات للتحكم في الخواص الكهربائية لأشباه الموصلات. في التقنيات التقليدية، عادةً ما يتم إدخال الذرات باستخدام زرع الأيونات (التشعيع يليه التلدين).يعتقد مؤلفو الدراسة أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة نقطة انطلاق لإنشاء جيل جديد من الأجهزة لإلكترونيات الطاقة وأجهزة الكشف الضوئي للأشعة فوق البنفسجية وغيرها من الأجهزة.
https://sputnikarabic.ae/20231209/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لتسريع-شحن-بطاريات-أيونات-الصوديوم-1083902295.html
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علوم
علوم

علماء روس يكتشفون لأول مرة تأثيرا جديدا لأشباه الموصلات

08:53 GMT 09.12.2023
© Photo / unsplash/ Adi Goldsteinرقاقة شريحة إلكترونية
رقاقة شريحة إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© Photo / unsplash/ Adi Goldstein
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اكتشف علماء روس من معهد البحث العلمي للفيزياء والتكنولوجيا تأثيرًا غير معروف سابقًا يتمثل في زيادة تركيز حاملات الشحنة في أشباه الموصلات خلال دراسة أكسيد الغاليوم.
ووفقا للمؤلفين، فإن الاكتشاف الجديد مهم لإنشاء الجيل القادم من أجهزة إلكترونيات الطاقة وغيرها في مجالات التكنولوجيا، وتم نشر نتائج العمل العلمي في مجلة "أبلييد فيزيكس ليتيرس".
وقال خبراء من المعهد: "إن المواد شبه الموصلة اليوم هي جزء لا يتجزأ من الإلكترونيات التناظرية والرقمية. وهي ضرورية للغاية للعديد من الصناعات".
بطارية نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
مجتمع
علماء روس يبتكرون طريقة لتسريع شحن بطاريات أيونات الصوديوم
06:59 GMT
وقالت ألينا نيكولسكايا، الباحثة في معهد أبحاث الفيزياء والتكنولوجيا، إنه بسبب المتطلبات المتزايدة باستمرار لقوة تشغيل الأجهزة الإلكترونية، فإن الطلب على ما يسمى بأشباه الموصلات ذات النطاق الترددي العريض آخذ في النمو.
واكتشف الباحثون، أنه في أثناء المعالجة الحرارية لبلورة أكسيد الغاليوم التي أضيفت إليها ذرات السيليكون من خلال زرع الأيونات، حدثت زيادة كبيرة بشكل غير طبيعي في عدد الإلكترونات، وهو ما يتجاوز عدد ذرات السيليكون.
ووفقا لنيكولسكايا، يتم استخدام إدخال الذرات للتحكم في الخواص الكهربائية لأشباه الموصلات. في التقنيات التقليدية، عادةً ما يتم إدخال الذرات باستخدام زرع الأيونات (التشعيع يليه التلدين).
ووفقا للعالمة، تمكن الفريق ليس فقط من تحقيق تركيز الإلكترونات الكافي لإنشاء أجهزة كهربائية، ولكن أيضا تجاوزه بسبب العمليات التي تحدث أثناء الزرع. ولم يتم ملاحظة هذا التأثير من قبل في أي مكان في العالم.
يعتقد مؤلفو الدراسة أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة نقطة انطلاق لإنشاء جيل جديد من الأجهزة لإلكترونيات الطاقة وأجهزة الكشف الضوئي للأشعة فوق البنفسجية وغيرها من الأجهزة.
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