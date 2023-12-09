https://sputnikarabic.ae/20231209/قطط-بريطانية-تنشر-موادا-مشعة-بسبب-تواصلها-مع-العاملين-في-محطة-نووية--1083924273.html

قطط بريطانية تنشر موادا مشعة بسبب تواصلها مع العاملين في محطة نووية

قطط بريطانية تنشر موادا مشعة بسبب تواصلها مع العاملين في محطة نووية

أفادت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، بأن سكان بلدة سيسكال البريطانية، الواقعة بالقرب من أحد أكبر المجمعات النووية في المملكة المتحدة، "سيلافيلد"، يحتجون على على... 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T16:01+0000

2023-12-09T16:01+0000

2023-12-09T16:11+0000

العالم

الإشعاعات النووية

بريطانيا

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وأوضحت الصحيفة أنه نتيجة لذلك ظهر قطيع من أكثر من 100 قطة في المنطقة، والتي يتم إطعامها من قبل الموظفين، حيث تم العثور على البلوتونيوم والسيزيوم في براز هذه القطط.وأشارت الصحيفة، بالقول: "نمت مجموعة القطط البرية بعد أن قام العمال في سيلافيلد، أكبر منشأة نووية في أوروبا، بإطعامهم وإيوائهم لعقود تحت أنابيب البخار العملاقة في المنشاة، ولكن متظاهرين محليين انتقدوا إدارة المنشأة بزعم تعريض قرية سيسكال المجاورة، الواقعة على بعد أقل من ثلاثة أميال، للخطر".وأكدت الصحيفة على أن إدارة المجمع ترفض هذه النظرية وتعلن أن الحيوانات الضالة، التي أطلق عليها السكان المحليون لقب "القطط الذرية"، لا تشكل خطرا على السكان. في الوقت ذاته، تعرض بعض موظفي مجمع "سيلافيلد" للتهديد بإجراءات تأديبية لإطعام القطط، وذلك، بسبب حقيقة أنهم بدأوا في التجمع تحت المكاتب بهذه الطريقة.وأوضحت صحيفة "جارديان" بأن "مجمع سيلافيلد النووي يقع شمالي إنجلترا على ساحل البحر الأيرلندي، ويغطي مساحة ستة كيلومترات مربعة، حيث يوجد أكبر مرفق لتخزين البلوتونيوم على وجه الأرض هناك، بالإضافة إلى النفايات النووية المتراكمة على مدى عقود من تطوير الأسلحة النووية والمستوردة من دول أخرى".

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