https://sputnikarabic.ae/20231209/مجلة-عسكرية-الضربات-الروسية-في-أوكرانيا-أيقظت-واشنطن-1083902937.html
مجلة عسكرية: الضربات الروسية في أوكرانيا "أيقظت" واشنطن
مجلة عسكرية: الضربات الروسية في أوكرانيا "أيقظت" واشنطن
لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة أوكرانيا بسبب الخسائر الفادحة في المعدات الغربية ونتيجة فشل "الهجوم المضاد"، وفقا لما ذكرته تقارير وسائل إعلام غربية. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T07:24+0000
2023-12-09T07:24+0000
2023-12-09T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في التقارير: "إن حجم الخسائر التي واجهتها أوكرانيا والفشل المعترف به على نطاق واسع لعملياتها الهجومية لعب دورًا مهمًا في زيادة مقاومة الولايات المتحدة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة".وأشارت مجلة "ميلاتري واتش" إلى أن قطع المساعدات قد يقوض ليس فقط قدرة كييف على دعم العمليات العسكرية، بل وأيضاً قدرة الدولة الأوكرانية على أداء حتى أبسط المهام.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231209/دبابات-تي-80-الروسية-تدمر-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1083901712.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مجلة عسكرية: الضربات الروسية في أوكرانيا "أيقظت" واشنطن
لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة أوكرانيا بسبب الخسائر الفادحة في المعدات الغربية ونتيجة فشل "الهجوم المضاد"، وفقا لما ذكرته تقارير وسائل إعلام غربية.
وجاء في التقارير: "إن حجم الخسائر التي واجهتها أوكرانيا والفشل المعترف به على نطاق واسع لعملياتها الهجومية لعب دورًا مهمًا في زيادة مقاومة الولايات المتحدة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة".
وأشارت مجلة "ميلاتري واتش"
إلى أن قطع المساعدات قد يقوض ليس فقط قدرة كييف على دعم العمليات العسكرية، بل وأيضاً قدرة الدولة الأوكرانية على أداء حتى أبسط المهام.
بالإضافة إلى ذلك، تخشى الولايات المتحدة على سمعة أفضل دبابة أمريكية "أبرامز".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.