https://sputnikarabic.ae/20231209/وكالة-قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-خان-يونس-ورفح-فيديو-1083900111.html

وكالة: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح.. فيديو

وكالة: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح.. فيديو

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم السبت، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي متواصل على مدينتي خان يونس ورفح، جنوب... 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T02:42+0000

2023-12-09T02:42+0000

2023-12-09T02:42+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وبحسب وفا، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة النجار جنوب خان يونس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين، ومنزلا لعائلة حمودة ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم.وأشارت وفا إلى استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الطهراوي في مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتل ستة وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين.وفي شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غاراته، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.هذا وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.

https://sputnikarabic.ae/20231208/روسيا-الولايات-المتحدة-حكمت-على-آلاف-المدنيين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-بالإعدام-1083899122.html

غزة

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي