https://sputnikarabic.ae/20231210/الأمم-المتحدة-حل-الصراع-في-سوريا-يتطلب-إثارة-مسألة-انسحاب-القوات-التركية-والأمريكية-1083944789.html

الأمم المتحدة: حل الصراع في سوريا يتطلب إثارة مسألة انسحاب القوات التركية والأمريكية

الأمم المتحدة: حل الصراع في سوريا يتطلب إثارة مسألة انسحاب القوات التركية والأمريكية

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأحد، أن حل الصراع في سوريا يتطلب إثارة مسألة انسحاب القوات التركية والأمريكية من البلاد، بالإضافة... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T11:00+0000

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وقال بيدرسون، خلال افتتاح أعمال النسخة 21 لمنتدى الدوحة، إنه "من أجل حل الصراع في سوريا، من الضروري إثارة عدد من القضايا، بما في ذلك انسحاب القوات التركية والأمريكية، ومسألة القوات الكردية، والعقوبات".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بحث مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، مسألة تسوية الأزمة السورية.وجاء في بيان الوزارة: في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، اجتماعا مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن".وقد أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في ختام اجتماعها يوم 15 آب/أغسطس الماضي، أن الحل السياسي هو الوحيد القادر على تسوية الأزمة السورية، ودعت إلى دعم دمشق في جهودها لمكافحة الإرهاب وإخراج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية.

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