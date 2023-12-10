https://sputnikarabic.ae/20231210/الأمم-المتحدة-لم-تنجح-محاولات-الغرب-لعزل-سوريا-منذ-13-عاما-1083958580.html

الأمم المتحدة: لم تنجح محاولات الغرب لعزل سوريا منذ 13 عاما

الأمم المتحدة: لم تنجح محاولات الغرب لعزل سوريا منذ 13 عاما

صرّح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الأحد، أن محاولات عزل سوريا من قبل الغرب منذ 13 عامًا لم تنجح، وذلك خلال جلسة مخصصة... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T16:18+0000

2023-12-10T16:18+0000

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ووفقا لبيدرسن: "يحاول الغرب عزل سوريا منذ 13 عامًا، وهو لا ينجح"، مشيرا إلى أنه "لحل الصراع في سوريا، من الضروري إثارة عدد من القضايا، على سبيل المثال، تأثير العقوبات الغربية على الجمهورية العربية السورية".وأضاف أن "هناك حاجة إلى تبني نهج جديد من جانب المعارضة والحكومة السورية لحل الصراع، الذي يبدو إلى حد ما متجمدًا في الوقت الحاضر".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بحث مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، مسألة تسوية الأزمة السورية.وأضافت الوزارة: "كانت هناك مناقشة مفصلة لمجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة السورية، المدرجة في قرار تفويض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".وقد أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في ختام اجتماعها يوم 15 آب/ أغسطس الماضي، أن الحل السياسي هو الوحيد القادر على تسوية الأزمة السورية، ودعت إلى دعم دمشق في جهودها لمكافحة الإرهاب، وإخراج جميع القوى الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية.

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