https://sputnikarabic.ae/20231210/تونس-تعلن-اعتراض-نحو-70-ألف-مهاجر-في-البحر-منذ-بداية-2023-1083935421.html

تونس تعلن اعتراض نحو 70 ألف مهاجر في البحر منذ بداية 2023‏

تونس تعلن اعتراض نحو 70 ألف مهاجر في البحر منذ بداية 2023‏

قال الحرس الوطني التونسي، إنه تم اعتراض ما يقرب من 70 ألف مهاجر، أثناء محاولتهم عبور البحر ‏الأبيض المتوسط من تونس إلى إيطاليا خلال 2023، وهو أكثر من ضعف الرقم... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T06:52+0000

2023-12-10T06:52+0000

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وأشار المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، أمس السبت، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إلى أن العدد الذي اعترضته السلطات التونسية خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023 بلغ 69963 مهاجرا، مقارنة بـ31297 مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي.ولفت إلى أن الأجانب شكلوا 78% من المهاجرين، والبقية تونسيون، مؤكدا أن ذلك يمثل تحولا كبيرا عن عام 2022، عندما كان 59% من المهاجرين أجانب.وتسارعت وتيرة الهجرة الجماعية في شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ندد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بوصول "جحافل من المهاجرين غير الشرعيين" من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأشار إلى أنهم جزء من "خطة إجرامية" تهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.وتمثّل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء والذين ينطلقون في رحلات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية، خاصة نحو إيطاليا.

https://sputnikarabic.ae/20230723/الرئيس-التونسي-نواجه-مأساة-إنسانية-بسبب-الهجرة-غير-الشرعية-لا-يمكن-حلها-عبر-تحركات-منفردة-1079321873.html

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