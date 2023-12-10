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https://sputnikarabic.ae/20231210/تونس-تعلن-اعتراض-نحو-70-ألف-مهاجر-في-البحر-منذ-بداية-2023-1083935421.html
تونس تعلن اعتراض نحو 70 ألف مهاجر في البحر منذ بداية 2023‏
تونس تعلن اعتراض نحو 70 ألف مهاجر في البحر منذ بداية 2023‏
قال الحرس الوطني التونسي، إنه تم اعتراض ما يقرب من 70 ألف مهاجر، أثناء محاولتهم عبور البحر ‏الأبيض المتوسط من تونس إلى إيطاليا خلال 2023، وهو أكثر من ضعف الرقم... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T06:52+0000
2023-12-10T06:52+0000
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وأشار المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، أمس السبت، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إلى أن العدد الذي اعترضته السلطات التونسية خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023 بلغ 69963 مهاجرا، مقارنة بـ31297 مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي.ولفت إلى أن الأجانب شكلوا 78% من المهاجرين، والبقية تونسيون، مؤكدا أن ذلك يمثل تحولا كبيرا عن عام 2022، عندما كان 59% من المهاجرين أجانب.وتسارعت وتيرة الهجرة الجماعية في شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ندد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بوصول "جحافل من المهاجرين غير الشرعيين" من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأشار إلى أنهم جزء من "خطة إجرامية" تهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.وتمثّل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء والذين ينطلقون في رحلات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية، خاصة نحو إيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20230723/الرئيس-التونسي-نواجه-مأساة-إنسانية-بسبب-الهجرة-غير-الشرعية-لا-يمكن-حلها-عبر-تحركات-منفردة-1079321873.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

تونس تعلن اعتراض نحو 70 ألف مهاجر في البحر منذ بداية 2023‏

06:52 GMT 10.12.2023
© AFP 2023 / Marcos Morenoقارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق
© AFP 2023 / Marcos Moreno
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قال الحرس الوطني التونسي، إنه تم اعتراض ما يقرب من 70 ألف مهاجر، أثناء محاولتهم عبور البحر ‏الأبيض المتوسط من تونس إلى إيطاليا خلال 2023، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام ‏الماضي 2022.‏
وأشار المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، أمس السبت، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إلى أن العدد الذي اعترضته السلطات التونسية خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023 بلغ 69963 مهاجرا، مقارنة بـ31297 مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت إلى أن الأجانب شكلوا 78% من المهاجرين، والبقية تونسيون، مؤكدا أن ذلك يمثل تحولا كبيرا عن عام 2022، عندما كان 59% من المهاجرين أجانب.
الرئيس التونسي قيس سعيد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
الرئيس التونسي: نواجه مأساة إنسانية بسبب الهجرة غير الشرعية لا يمكن حلها عبر "تحركات منفردة"
23 يوليو, 13:00 GMT
وتسارعت وتيرة الهجرة الجماعية في شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ندد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بوصول "جحافل من المهاجرين غير الشرعيين" من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأشار إلى أنهم جزء من "خطة إجرامية" تهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.
وتمثّل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء والذين ينطلقون في رحلات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية، خاصة نحو إيطاليا.
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