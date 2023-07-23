https://sputnikarabic.ae/20230723/الرئيس-التونسي-نواجه-مأساة-إنسانية-بسبب-الهجرة-غير-الشرعية-لا-يمكن-حلها-عبر-تحركات-منفردة-1079321873.html

الرئيس التونسي: نواجه مأساة إنسانية بسبب الهجرة غير الشرعية لا يمكن حلها عبر "تحركات منفردة"

الرئيس التونسي: نواجه مأساة إنسانية بسبب الهجرة غير الشرعية لا يمكن حلها عبر "تحركات منفردة"

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بلاده "تواجه مأساة إنسانية بسبب الهجرة غير الشرعية، وأنه لا يمكن حلها عبر تحركات منفردة". 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T13:00+0000

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وجدد سعيد، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، "رفضه أن تكون تونس ممرا أو مستقرا للمهاجرين غير النظاميين"، قائلا: "تونس لن تقبل بأن تكون مركزا مبطّنا للمهاجرين".كما أكد أن "ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن حلها دون تكاتف جميع الدول"، مشيرا إلى أن "الهجرة غير القانونية أصبحت أيضا عبر الصحراء وليس عبر البحار فقط".وأعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الأسبوع الماضي، أن تونس وقعت، مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتشمل الإسهام في النمو الاقتصادي لتونس بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.وأعلن روته عبر حسابه في "تويتر": "تسهم هذه الشراكة في النمو الاقتصادي وفرص العمل والآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي، وفي مجال الهجرة، وتعزيز إدارة الحدود والسيطرة بشكل أفضل على مكافحة الهجرة غير النظامية".وجاء في بيان الرئاسة التونسية: "رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي، مارك روته، يشهدون حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي".وانطلقت، منذ قليل، أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة قادة 20 دولة متوسطية وعربية وأوروبية وأفريقية، و16 رئيس دولة وحكومة، وعشر منظمات دولية.

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