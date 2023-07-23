https://sputnikarabic.ae/20230723/الرئيس-التونسي-نواجه-مأساة-إنسانية-بسبب-الهجرة-غير-الشرعية-لا-يمكن-حلها-عبر-تحركات-منفردة-1079321873.html
الرئيس التونسي: نواجه مأساة إنسانية بسبب الهجرة غير الشرعية لا يمكن حلها عبر "تحركات منفردة"
الرئيس التونسي: نواجه مأساة إنسانية بسبب الهجرة غير الشرعية لا يمكن حلها عبر "تحركات منفردة"
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بلاده "تواجه مأساة إنسانية بسبب الهجرة غير الشرعية، وأنه لا يمكن حلها عبر تحركات منفردة". 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T13:00+0000
2023-07-23T13:00+0000
2023-07-23T13:00+0000
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وجدد سعيد، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، "رفضه أن تكون تونس ممرا أو مستقرا للمهاجرين غير النظاميين"، قائلا: "تونس لن تقبل بأن تكون مركزا مبطّنا للمهاجرين".كما أكد أن "ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن حلها دون تكاتف جميع الدول"، مشيرا إلى أن "الهجرة غير القانونية أصبحت أيضا عبر الصحراء وليس عبر البحار فقط".وأعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الأسبوع الماضي، أن تونس وقعت، مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتشمل الإسهام في النمو الاقتصادي لتونس بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.وأعلن روته عبر حسابه في "تويتر": "تسهم هذه الشراكة في النمو الاقتصادي وفرص العمل والآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي، وفي مجال الهجرة، وتعزيز إدارة الحدود والسيطرة بشكل أفضل على مكافحة الهجرة غير النظامية".وجاء في بيان الرئاسة التونسية: "رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي، مارك روته، يشهدون حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي".وانطلقت، منذ قليل، أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة قادة 20 دولة متوسطية وعربية وأوروبية وأفريقية، و16 رئيس دولة وحكومة، وعشر منظمات دولية.
https://sputnikarabic.ae/20230708/وزيرا-داخلية-تونس-وليبيا-يجب-تبني-سياسة-مشتركة-لمواجهة-الهجرة-غير-الشرعية-1078867622.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, إيطاليا, الأخبار, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, إيطاليا, الأخبار, العالم العربي
الرئيس التونسي: نواجه مأساة إنسانية بسبب الهجرة غير الشرعية لا يمكن حلها عبر "تحركات منفردة"
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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بلاده "تواجه مأساة إنسانية بسبب الهجرة غير الشرعية، وأنه لا يمكن حلها عبر تحركات منفردة".
وجدد سعيد، في كلمة ألقاها
خلال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، "رفضه أن تكون تونس ممرا أو مستقرا للمهاجرين غير النظاميين"، قائلا: "تونس لن تقبل بأن تكون مركزا مبطّنا للمهاجرين".
كما أكد أن "ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن حلها دون تكاتف جميع الدول"، مشيرا إلى أن "الهجرة غير القانونية أصبحت أيضا عبر الصحراء وليس عبر البحار فقط".
وأعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الأسبوع الماضي، أن تونس وقعت، مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
لتشمل الإسهام في النمو الاقتصادي لتونس بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأعلن روته عبر حسابه في "تويتر": "تسهم هذه الشراكة في النمو الاقتصادي وفرص العمل والآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي، وفي مجال الهجرة، وتعزيز إدارة الحدود والسيطرة بشكل أفضل على مكافحة الهجرة غير النظامية".
وجاء في بيان الرئاسة التونسية: "رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي، مارك روته، يشهدون حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي".
وانطلقت، منذ قليل، أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة قادة 20 دولة متوسطية وعربية وأوروبية وأفريقية، و16 رئيس دولة وحكومة، وعشر منظمات دولية.