https://sputnikarabic.ae/20231210/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-نحتاج-إلى-تغيير-واضح-في-الوضع-الأمني-للمناطق-الشمالية-1083965744.html

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نحتاج إلى تغيير واضح في الوضع الأمني للمناطق الشمالية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نحتاج إلى تغيير واضح في الوضع الأمني للمناطق الشمالية

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إن إسرائيل ستفعل ما بوسعها لإعادة الأمن للمناطق الشمالية القريبة من الحدود مع لبنان. 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T22:20+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

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القدس– سبوتنيك. وأجرى هليفي جولة على الحدود مع لبنان اليوم الأحد، تقييما للوضع مع قادة الألوية والكتائب في الجليل، وقال خلالها "أولا، نحن بحاجة إلى العودة إلى وضع مختلف، والعودة إلى الأمن والشعور بالأمن على حد سواء".وذكر هليفي، أنه "ربما مع مرور الوقت ستكون حلول أخرى، لأننا نركز بين الجبهات على أمور أخرى".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم، إنه "في إسرائيل يقدرون بأن فرص التوصل إلى حل سياسي في مواجهة حزب الله، والذي من شأنه أن يبعد حزب الله عن الحدود، ضئيلة. ومن المتوقع أن تحدد إسرائيل موعدا نهائيا لاستنفاد المحاولات الدبلوماسية".وقد عادت التوترات إلى مناطق جنوب لبنان، بعد توقفها لمدة 7 أيام توازياً مع هدنة في قطاع غزة بين حماس والجيش الإسرائيلي، ما لبثت أن انتهت حيث تجدد القتال بين الجانبين منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وحوالي 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231210/بالأرقام-حجم-المساعدات-وعدد-الأشخاص-عبر-معبر-رفح-حتى-التاسع-من-ديسمبر-1083964391.html

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العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى