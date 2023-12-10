https://sputnikarabic.ae/20231210/الكرملين-بوتين-يناقش-مع-نتنياهو-الوضع-الإنساني-الكارثي-في-قطاع-غزة-1083950667.html

الكرملين: بوتين يناقش مع نتنياهو الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة

الكرملين: بوتين يناقش مع نتنياهو الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة

أفادت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوضع الحاد في منطقة الصراع الفلسطيني... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T13:44+0000

2023-12-10T13:44+0000

2023-12-10T13:44+0000

روسيا

العالم

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وقالت الخدمة الصحفية: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وتم التركيز على الوضع الحاد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص، الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة. وأكد فلاديمير بوتين موقفه المبدئي المتمثل في عدم قبول وإدانة الإرهاب بأشكاله كافة".وأضافت الخدمة الصحفية للكرملين: "تمت الإشارة إلى أهمية ضمان ألا تؤدي مكافحة التهديدات الإرهابية إلى عواقب وخيمة على السكان المدنيين".وأكد الرئيس الروسي، خلال المحادثة، أن روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة للتخفيف من معاناة المدنيين وتهدئة النزاع.كما تم الإعراب عن الاهتمام المشترك بمواصلة التفاعل بشأن قضايا إجلاء المواطنين الروس وأفراد أسرهم، وكذلك إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في غزة. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات".وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

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