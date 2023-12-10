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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231210/لافروف-الصراع-الأوكراني-جعل-من-روسيا-أقوى-كما-انتصارها-على-نابليون-وهتلر-1083951538.html
لافروف: الصراع الأوكراني جعل من روسيا أقوى كما انتصارها على نابليون وهتلر
لافروف: الصراع الأوكراني جعل من روسيا أقوى كما انتصارها على نابليون وهتلر
صرح وزيرالخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا أصبحت أقوى نتيجة للصراع الأوكراني الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية، تماماً كما أصبحت أقوى بعد... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T14:12+0000
2023-12-10T14:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف لافروف، خلال مشاركته عبر الفيديو في منتدى الدوحة الذي تستضيفه العاصمة القطرية، أنه "في بداية القرن التاسع عشر، جمع نابليون كل أوروبا تقريبا لمهاجمة روسيا، ولقد هزمناه، وأصبحنا أقوى بعد هذا العدوان، وفي منتصف القرن الماضي، فعل هتلر الشيء نفسه، فقد أخضع معظم الأوروبيين، وأصبحنا أقوى بعد هذه الحرب".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231210/باحث-وعالم-أمريكي-ميزان-القوى-يتحول-لصالح-الروس-1083949009.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف: الصراع الأوكراني جعل من روسيا أقوى كما انتصارها على نابليون وهتلر

14:12 GMT 10.12.2023
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصوردبابات "تي-72بي3إم"، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
دبابات تي-72بي3إم، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
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صرح وزيرالخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا أصبحت أقوى نتيجة للصراع الأوكراني الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية، تماماً كما أصبحت أقوى بعد الانتصار على نابليون بونابرت وأدولف هتلر.
وأضاف لافروف، خلال مشاركته عبر الفيديو في منتدى الدوحة الذي تستضيفه العاصمة القطرية، أنه "في بداية القرن التاسع عشر، جمع نابليون كل أوروبا تقريبا لمهاجمة روسيا، ولقد هزمناه، وأصبحنا أقوى بعد هذا العدوان، وفي منتصف القرن الماضي، فعل هتلر الشيء نفسه، فقد أخضع معظم الأوروبيين، وأصبحنا أقوى بعد هذه الحرب".

ونوّه وزير الخارجية الروسي إلى أنه "نتيجة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أوكرانيا ضد روسيا أصبحت واضحة بالفعل، والنتيجة الرئيسية بالنسبة لنا، وبالمناسبة، بالنسبة للآخرين الذين سيشعرون بهذه النتيجة لاحقًا، هي أن روسيا أصبحت بالفعل أكثر قوة مما كانت عليه قبل هذه الأحداث".

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
باحث وعالم أمريكي: ميزان القوى يتحول لصالح الروس
13:19 GMT
وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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