https://sputnikarabic.ae/20231210/لافروف-الصراع-الأوكراني-جعل-من-روسيا-أقوى-كما-انتصارها-على-نابليون-وهتلر-1083951538.html

لافروف: الصراع الأوكراني جعل من روسيا أقوى كما انتصارها على نابليون وهتلر

لافروف: الصراع الأوكراني جعل من روسيا أقوى كما انتصارها على نابليون وهتلر

صرح وزيرالخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا أصبحت أقوى نتيجة للصراع الأوكراني الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية، تماماً كما أصبحت أقوى بعد... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T14:12+0000

2023-12-10T14:12+0000

2023-12-10T14:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف لافروف، خلال مشاركته عبر الفيديو في منتدى الدوحة الذي تستضيفه العاصمة القطرية، أنه "في بداية القرن التاسع عشر، جمع نابليون كل أوروبا تقريبا لمهاجمة روسيا، ولقد هزمناه، وأصبحنا أقوى بعد هذا العدوان، وفي منتصف القرن الماضي، فعل هتلر الشيء نفسه، فقد أخضع معظم الأوروبيين، وأصبحنا أقوى بعد هذه الحرب".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231210/باحث-وعالم-أمريكي-ميزان-القوى-يتحول-لصالح-الروس-1083949009.html

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