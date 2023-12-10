https://sputnikarabic.ae/20231210/باحث-وعالم-أمريكي-ميزان-القوى-يتحول-لصالح-الروس-1083949009.html

باحث وعالم أمريكي: ميزان القوى يتحول لصالح الروس

باحث وعالم أمريكي: ميزان القوى يتحول لصالح الروس

أعلن جون ميرشايمر، الأستاذ في جامعة شيكاغو، أن القوات الروسية تواصل التقدم في أوكرانيا، ما يشير إلى تطور الوضع على الجبهة. 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T13:19+0000

2023-12-10T13:19+0000

2023-12-10T13:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال في مقابلة مع قناة "جاجينغ فريدوم" على يوتيوب: "يجادل الكثيرون بأن هذا طريق مسدود... لقد سمعت هذا من كل من أوكرانيا والغرب، لكنني أعتقد أن هذا الأمر خاطئ. هذا ليس طريقا مسدودا، فقد تحول ميزان القوى لصالح الروس".وبحسب الخبير، فإن نسبة الخسائر لدى الجانبين تشير إلى أن وضع القوات الروسية أفضل، وهي تواصل الآن المضي قدمًا.واختتم ميرشايمر كلامه، قائلاً: "إذا استمعت إلى التقارير المتعلقة بحالة القوات المسلحة الأوكرانية، فمن الواضح تمامًا أن العديد من وحداتها في وضع صعب وبالكاد تستطيع الاحتفاظ بمواقعها".ويحاول الجيش الأوكراني، للشهر السادس، دون جدوى احتلال مواقع أكثر فائدة في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قام بإلقاء ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية. وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العدو فقد أكثر من 125 ألف شخص خلال الهجوم المضاد الذي استمر ستة أشهر.

https://sputnikarabic.ae/20231210/القوات-الروسية-تضرب-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتحبط-هجوما-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083946889.html

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