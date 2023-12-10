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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231210/باحث-وعالم-أمريكي-ميزان-القوى-يتحول-لصالح-الروس-1083949009.html
باحث وعالم أمريكي: ميزان القوى يتحول لصالح الروس
باحث وعالم أمريكي: ميزان القوى يتحول لصالح الروس
أعلن جون ميرشايمر، الأستاذ في جامعة شيكاغو، أن القوات الروسية تواصل التقدم في أوكرانيا، ما يشير إلى تطور الوضع على الجبهة. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T13:19+0000
2023-12-10T13:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال في مقابلة مع قناة "جاجينغ فريدوم" على يوتيوب: "يجادل الكثيرون بأن هذا طريق مسدود... لقد سمعت هذا من كل من أوكرانيا والغرب، لكنني أعتقد أن هذا الأمر خاطئ. هذا ليس طريقا مسدودا، فقد تحول ميزان القوى لصالح الروس".وبحسب الخبير، فإن نسبة الخسائر لدى الجانبين تشير إلى أن وضع القوات الروسية أفضل، وهي تواصل الآن المضي قدمًا.واختتم ميرشايمر كلامه، قائلاً: "إذا استمعت إلى التقارير المتعلقة بحالة القوات المسلحة الأوكرانية، فمن الواضح تمامًا أن العديد من وحداتها في وضع صعب وبالكاد تستطيع الاحتفاظ بمواقعها".ويحاول الجيش الأوكراني، للشهر السادس، دون جدوى احتلال مواقع أكثر فائدة في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قام بإلقاء ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية. وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العدو فقد أكثر من 125 ألف شخص خلال الهجوم المضاد الذي استمر ستة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20231210/القوات-الروسية-تضرب-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتحبط-هجوما-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083946889.html
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العالم

باحث وعالم أمريكي: ميزان القوى يتحول لصالح الروس

13:19 GMT 10.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن جون ميرشايمر، الأستاذ في جامعة شيكاغو، أن القوات الروسية تواصل التقدم في أوكرانيا، ما يشير إلى تطور الوضع على الجبهة.
وقال في مقابلة مع قناة "جاجينغ فريدوم" على يوتيوب: "يجادل الكثيرون بأن هذا طريق مسدود... لقد سمعت هذا من كل من أوكرانيا والغرب، لكنني أعتقد أن هذا الأمر خاطئ. هذا ليس طريقا مسدودا، فقد تحول ميزان القوى لصالح الروس".
قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع آر بي جي - 7 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب عددا من الألوية الأوكرانية وتحبط هجوما على محور جنوب دونيتسك
11:56 GMT
وبحسب الخبير، فإن نسبة الخسائر لدى الجانبين تشير إلى أن وضع القوات الروسية أفضل، وهي تواصل الآن المضي قدمًا.
واختتم ميرشايمر كلامه، قائلاً: "إذا استمعت إلى التقارير المتعلقة بحالة القوات المسلحة الأوكرانية، فمن الواضح تمامًا أن العديد من وحداتها في وضع صعب وبالكاد تستطيع الاحتفاظ بمواقعها".
ويحاول الجيش الأوكراني، للشهر السادس، دون جدوى احتلال مواقع أكثر فائدة في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قام بإلقاء ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية. وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العدو فقد أكثر من 125 ألف شخص خلال الهجوم المضاد الذي استمر ستة أشهر.
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