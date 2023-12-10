https://sputnikarabic.ae/20231210/ماسك-يوجه-سؤالا-محرجا-لزيلينسكي-حول-أحد-المعتقلين-في-السجون-الأوكرانية-1083933812.html

ماسك يوجه سؤالا محرجا لزيلينسكي حول أحد المعتقلين في السجون الأوكرانية

ماسك يوجه سؤالا محرجا لزيلينسكي حول أحد المعتقلين في السجون الأوكرانية

طالب الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتفسير اعتقال المواطن الأمريكي غونزالو ليرا. 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T06:17+0000

2023-12-10T06:17+0000

2023-12-10T06:17+0000

العالم

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هكذا رد الملياردير على تصريح الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون بأن غونزالو ليرا يتعرض للتعذيب في أحد السجون الأوكرانية منذ يوليو/ تموز الماضي لانتقاده زيلينسكي، وبايدن يوافق على مثل هذه التصرفات.وكتب ماسك عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد أن أرسلنا لأوكرانيا مئة مليار دولار، قاموا أيضًا بسجن أمريكي؟ ربما لا يتعلق الأمر فقط بانتقاد زيلينسكي؟ لأنه إذا كان الأمر يتعلق بذلك فقط، فلدينا مشاكل كبيرة".كما دعا إيلون ماسك، زيلينسكي إلى تثقيف الشعب الأمريكي حول هذه القضية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231210/الدفاع-الروسية-مروحيات-التمساح-المحدثة-تشارك-لأول-مرة-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1083932937.html

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