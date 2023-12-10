https://sputnikarabic.ae/20231210/مصر-انطلاق-عملية-التصويت-في-الانتخابات-الرئاسية-بين-4-مرشحين-أبرزهم-السيسي-1083937488.html

مصر... انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بين 4 مرشحين أبرزهم السيسي

مصر... انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بين 4 مرشحين أبرزهم السيسي

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء جمهورية مصر العربية، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد (بتوقيت القاهرة)، لبدء تصويت الناخبين في الانتخابات... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T08:05+0000

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وبحسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، تستمر عملية التصويت خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر/ كانون الأول، من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً (بتوقيت القاهرة). وتُجرى عملية التصويت في 9376 مركزا انتخابيا، بإجمالي 11 ألفا و631 لجنة اقتراع فرعية، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن.وتُجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي يتولاه نحو 15 ألف قاض من جهات وهيئات قضائية مختلفة، وتشارك 14 منظمة دولية في متابعة الانتخابات بإجمالي 220 متابعا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفا و340 متابعا.وأعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، موافقته على ترشح:وأُجري التصويت للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، ومن المقرر انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم الأربعاء 13 ديسمبر.كما تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة يوم الخميس 14 ديسمبر، ويتم البت فيها خلال يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر، وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 18 ديسمبر.

https://sputnikarabic.ae/20230930/السيسي-الشعب-المصري-لديه-فرصة-للتغيير-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1081535540.html

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