https://sputnikarabic.ae/20231211/الدفاع-التركية-تعلن-تدمير-13-هدفا-لحزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1083990717.html
الدفاع التركية تعلن تدمير 13 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
الدفاع التركية تعلن تدمير 13 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها الجوية نفذت غارات على أهداف لتنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T16:49+0000
2023-12-11T16:49+0000
2023-12-11T16:49+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية: "خلال العمليات الجوية شمالي العراق، تم تدمير 13 هدفًا تابعًا لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية".وفي آذار/ مارس الماضي، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العراق، إلى تصنيف حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"، حيث يتخذ الحزب من شمال العراق، ملاذًا له وتعتبره أنقرة "إرهابيًا".وشهدت العلاقات بين بغداد وأنقرة توترًا، خلال السنوات الأخيرة، بسبب ملف المياه وحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان شمالي العراق، قصفًا تركيًا متكررًا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، وقد أطلقت تركيا، أخيرًا، عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكًا للسيادة العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20231206/أردوغان-تركيا-واليونان-قد-توقعان-إعلانا-بشأن-علاقات-الصداقة-وحسن-الجوار-1083798236.html
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العراق, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
العراق, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
الدفاع التركية تعلن تدمير 13 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها الجوية نفذت غارات على أهداف لتنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية: "خلال العمليات الجوية شمالي العراق، تم تدمير 13 هدفًا تابعًا لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية".
وفي آذار/ مارس الماضي، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العراق، إلى تصنيف حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"، حيث يتخذ الحزب من شمال العراق، ملاذًا له وتعتبره أنقرة "إرهابيًا".
وشهدت العلاقات بين بغداد وأنقرة توترًا، خلال السنوات الأخيرة، بسبب ملف المياه وحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان شمالي العراق
، قصفًا تركيًا متكررًا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، وقد أطلقت تركيا، أخيرًا، عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكًا للسيادة العراقية.