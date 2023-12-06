https://sputnikarabic.ae/20231206/أردوغان-تركيا-واليونان-قد-توقعان-إعلانا-بشأن-علاقات-الصداقة-وحسن-الجوار-1083798236.html

أردوغان: تركيا واليونان قد توقعان إعلانا بشأن علاقات الصداقة وحسن الجوار

أردوغان: تركيا واليونان قد توقعان إعلانا بشأن علاقات الصداقة وحسن الجوار

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه من المرجح أن يتم التوقيع على إعلان بشأن علاقات الصداقة وحسن الجوار مع اليونان خلال زيارته أثينا، غدا الخميس. 06.12.2023, سبوتنيك عربي

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أثينا - سبوتنيك. جاء ذلك في مقابلة للرئيس التركي مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأربعاء. وأضاف أردوغان إن "هذه النية المشتركة سيتم ذكرها بوضوح في الإعلان بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار، الذي نأمل في التوقيع عليه في أثينا في 7 كانون الأول/ ديسمبر".وأوضح أن إرادة تركيا لحل المشاكل مع اليونان "قوية"، داعيًا أثينا إلى نهج مماثل دون "تدخلات خارجية".وفيما يتعلق بخطاب التهديد الذي أطلقه في الماضي ضد اليونان، ولا سيما عبارة "قد نأتي ذات ليلة فجأة"، قال إن الأمر يتعلق بـ "عناصر إرهابية تهدد أمن بلادنا".وتابع أردوغان: "اليونان ليست عدونا، ولكنها عضو مهم في التحالف (الناتو) الذي نحن أعضاء فيه، علاوة على ذلك، نحن جيران، وسنظل جيرانًا، وعلينا أن نحترم بشكل متبادل حقوق بعضنا بعضًا ومصالحنا الحيوية". ولفت الرئيس التركي إلى أن وسائل الإعلام الغربية تحاول "تحريف" تصريحاته.يذكر أن تركيا واليونان على خلاف منذ عقود بشأن قضايا من بينها مكان بداية ونهاية الجرف القاري، وموارد الطاقة، والتحليق فوق بحر إيجه، والانقسام العرقي في قبرص.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد اتفقا في وقت سابق، على أنه من مصلحة البلدين استمرار المناخ الإيجابي في العلاقات الثنائية.وأكد الطرفان أنهما يتطلعان لمزيد من الاتصالات على جميع المستويات، من أجل بناء مناخ من الثقة، وتهيئة الظروف التي ستؤدي لتحسين العلاقات التركية اليونانية.

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