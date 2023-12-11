https://sputnikarabic.ae/20231211/الدفاع-الروسية-حصلنا-على-وثائق-تؤكد-خطورة-تجارب-البنتاغون-في-أوكرانيا--1083986931.html

الدفاع الروسية: حصلنا على وثائق تؤكد خطورة تجارب البنتاغون في أوكرانيا

الدفاع الروسية: حصلنا على وثائق تؤكد خطورة تجارب البنتاغون في أوكرانيا

صرح رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات البيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية حصلت على وثائق تؤكد قيام موظفي... 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T15:13+0000

2023-12-11T15:13+0000

2023-12-11T15:13+0000

العالم

روسيا

أخبار العالم الآن

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101671/27/1016712724_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_90b969849faf37c4692fe7d57d426254.jpg

وقال كيريلوف: "من ضمن نتائج العملية العسكرية الخاصة، تمكن اختصاصيونا من الوصول إلى عدد من المرافق البيولوجية الأوكرانية، ولا سيما المختبرات في روبيجنوي وسيفيرودونيتسك وخيرسون والسيطرة على وثائقها الرسمية".وأضاف كيريلوف: "تحليل تلك الوثائق، أكد الطبيعة الخطيرة لتجارب البنتاغون لتقييم مدى تعرض السكان الأوكرانيين للإصابة بالأمراض الحيوانية المنشأ، وحقائق اختبار الأدوية على السكان المحليين، وتصدير العينات البيولوجية إلى أمريكا لاستخدامها المحتمل في البرامج البيولوجية الهجومية".وأضاف كيريلوف أن الوثائق الواردة تؤكد أن موظفي محمية المحيط الحيوي في أسكانيا نوفا في مقاطعة خيرسون درسوا طرق هجرة الطيور المهاجرة.وتابع كيريلوف أنهم جمعوا أيضًا سلالات من فيروس أنفلونزا الطيور، والتي يمكن أن تصل نسبة فتكها عند انتقالها إلى البشر إلى 40 %.وأشار كيريلوف إلى أنه في مارس/آذار من العام الماضي، أبلغت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، عن وجود أجسام بيولوجية تسيطر عليها أمريكا في أوكرانيا، وبحسب الفريق، كانت تواجه في ذلك الوقت مسؤولية جنائية، واعترفت بأن نقل هذه المختبرات إلى السيطرة الروسية خلق خطر تسرب "معلومات حساسة" وأثار قلقا كبيرا في واشنطن.وأضاف: "في الوقت نفسه، في تفسيره، يُزعم أن المختبرات الموجودة في الجمهورية السوفيتية السابقة "تم إبطال مفعولها" وتركها الموظفون في بداية عام 2022".وأكد كيريلوف أن الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا تثير تساؤلات حتى بين أقرب حلفائها. وفي الوقت نفسه، قدمت موسكو أدلة على أنه، بدعم مالي وعلمي وتقني ودعم بشري من واشنطن، تم تنفيذ العمل هناك على مكونات الأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى البحث في مسببات الأمراض المسببة للعدوى الخطيرة بشكل خاص وذات الأهمية الاقتصادية.

https://sputnikarabic.ae/20231211/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تستعد-لتنفيذ-استفزاز-مناهض-لروسيا--1083983467.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية