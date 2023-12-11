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https://sputnikarabic.ae/20231211/الصلاة-الأولى-في-مسجد-جامع-الجمعة-في-القرم-1083973637.html
الصلاة الأولى في مسجد "جامع الجمعة" في القرم
الصلاة الأولى في مسجد "جامع الجمعة" في القرم
الصلاة الأولى لجامع الجمعة في القرم
2023-12-11T11:17+0000
2023-12-11T11:17+0000
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قام مفتي القرم أميرالي أبلاييف بأول صلاة جماعية في "جامع الجمعة"، السبت الماضي. وقال مفتي القرم للصحفيين إن "نحو 300 مصلٍّ جاؤوا للصلاة - بينهم أئمة أحياء القرم وممثلو الإدارة الروحية لمسلمي القرم والبنائين".يقع "جامع الجمعة"، الذي بدأ بناؤه في أبريل/ نيسان عام 2017، على التل الجنوبي لمدينة سيمفيروبول، في منطقة الخزان. يتكون الجامع من مبنى رئيسي مساحته 37 / 37 مترًا، وله قبة بارتفاع 28 مترًا وفناء ذو ​​أعمدة وشديروان (مكان للوضوء قبل الصلاة). للجامع أربع مآذن يبلغ ارتفاع كل منها 50 مترًا. يتسع المبنى الرئيسي للجامع لأكثر من 3 آلاف مصل.وتم تجميد بناء الجامع خلال الوباء، لكن العمل النشط استؤنف في عام 2022. الجهة التي قامت ببناء الجامع هي منظمة غير ربحية "صندوق دعم المشاريع الاجتماعية والثقافية"، وهو يتبع للإدارة الروحية لمسلمي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول.
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الصلاة الأولى لجامع الجمعة في القرم، سيمفربول
الصلاة الأولى لجامع الجمعة في القرم، سيمفربول

الصلاة الأولى في مسجد "جامع الجمعة" في القرم

11:17 GMT 11.12.2023
تابعنا عبر
افتتح المسجد الكبير "جامع الجمعة" أبوابه لمسلمي القرم لأداء الصلاة الأولى في سيمفيروبول.
قام مفتي القرم أميرالي أبلاييف بأول صلاة جماعية في "جامع الجمعة"، السبت الماضي. وقال مفتي القرم للصحفيين إن "نحو 300 مصلٍّ جاؤوا للصلاة - بينهم أئمة أحياء القرم وممثلو الإدارة الروحية لمسلمي القرم والبنائين".
يقع "جامع الجمعة"، الذي بدأ بناؤه في أبريل/ نيسان عام 2017، على التل الجنوبي لمدينة سيمفيروبول، في منطقة الخزان. يتكون الجامع من مبنى رئيسي مساحته 37 / 37 مترًا، وله قبة بارتفاع 28 مترًا وفناء ذو ​​أعمدة وشديروان (مكان للوضوء قبل الصلاة). للجامع أربع مآذن يبلغ ارتفاع كل منها 50 مترًا. يتسع المبنى الرئيسي للجامع لأكثر من 3 آلاف مصل.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

"جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

&quot;جامع الجمعة&quot; في سيمفيروبول، القرم - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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"جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الصلاة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

الصلاة الأولى في &quot;جامع الجمعة&quot; في سيمفيروبول، القرم - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

الصلاة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الصلاة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

الصلاة الأولى في &quot;جامع الجمعة&quot; في سيمفيروبول، القرم - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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الصلاة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الصلاة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

الصلاة الأولى في &quot;جامع الجمعة&quot; في سيمفيروبول، القرم - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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الصلاة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون يتلقطون صورا داخل "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

مواطنون يتلقطون صورا داخل &quot;جامع الجمعة&quot; في سيمفيروبول، القرم - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون يتلقطون صورا داخل "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الصلاة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

الصلاة الأولى في &quot;جامع الجمعة&quot; في سيمفيروبول، القرم - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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الصلاة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورВерующие ведут съемку в Соборной мечети Крыма "Джума Джами" в Симферополе во время первого богослужения.
Верующие ведут съемку в Соборной мечети Крыма Джума Джами в Симферополе во время первого богослужения - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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Верующие ведут съемку в Соборной мечети Крыма "Джума Джами" в Симферополе во время первого богослужения.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الصلاة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

الصلاة الأولى في &quot;جامع الجمعة&quot; في سيمفيروبول، القرم - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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الصلاة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مفتي شبه جزيرة القرم، أميرالي أبلاييف، خلال الخطبة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

مفتي شبه جزيرة القرم، أميرالي أبلاييف، خلال الخطبة الأولى في &quot;جامع الجمعة&quot; في سيمفيروبول، القرم - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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مفتي شبه جزيرة القرم، أميرالي أبلاييف، خلال الخطبة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الصلاة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

الصلاة الأولى في &quot;جامع الجمعة&quot; في سيمفيروبول، القرم - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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الصلاة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الصلاة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

الصلاة الأولى في &quot;جامع الجمعة&quot; في سيمفيروبول، القرم - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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الصلاة الأولى في "جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

"جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

&quot;جامع الجمعة&quot; في سيمفيروبول، القرم - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

"جامع الجمعة" في سيمفيروبول، القرم

وتم تجميد بناء الجامع خلال الوباء، لكن العمل النشط استؤنف في عام 2022. الجهة التي قامت ببناء الجامع هي منظمة غير ربحية "صندوق دعم المشاريع الاجتماعية والثقافية"، وهو يتبع للإدارة الروحية لمسلمي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول.
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