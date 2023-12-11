https://sputnikarabic.ae/20231211/الصلاة-الأولى-في-مسجد-جامع-الجمعة-في-القرم-1083973637.html

الصلاة الأولى في مسجد "جامع الجمعة" في القرم

الصلاة الأولى في مسجد "جامع الجمعة" في القرم

الصلاة الأولى لجامع الجمعة في القرم

2023-12-11T11:17+0000

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قام مفتي القرم أميرالي أبلاييف بأول صلاة جماعية في "جامع الجمعة"، السبت الماضي. وقال مفتي القرم للصحفيين إن "نحو 300 مصلٍّ جاؤوا للصلاة - بينهم أئمة أحياء القرم وممثلو الإدارة الروحية لمسلمي القرم والبنائين".يقع "جامع الجمعة"، الذي بدأ بناؤه في أبريل/ نيسان عام 2017، على التل الجنوبي لمدينة سيمفيروبول، في منطقة الخزان. يتكون الجامع من مبنى رئيسي مساحته 37 / 37 مترًا، وله قبة بارتفاع 28 مترًا وفناء ذو ​​أعمدة وشديروان (مكان للوضوء قبل الصلاة). للجامع أربع مآذن يبلغ ارتفاع كل منها 50 مترًا. يتسع المبنى الرئيسي للجامع لأكثر من 3 آلاف مصل.وتم تجميد بناء الجامع خلال الوباء، لكن العمل النشط استؤنف في عام 2022. الجهة التي قامت ببناء الجامع هي منظمة غير ربحية "صندوق دعم المشاريع الاجتماعية والثقافية"، وهو يتبع للإدارة الروحية لمسلمي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول.

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الصلاة الأولى لجامع الجمعة في القرم، سيمفربول