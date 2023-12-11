https://sputnikarabic.ae/20231211/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-7-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1083966044.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 7 مرات خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 7 مرات خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T00:24+0000
2023-12-11T00:24+0000
2023-12-11T00:24+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 7 واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. على محور دونيتسك أطلق العدو 7 قذائف من منظومات الصواريخ المتعددة الفوهات من عيار 155 ملم من بينها عنقودية".وأشار المكتب إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 19 مقذوفا من عيارات مختلفة.وتابع البيان، أن مناطق بلدتين في الجمهورية تعرضت للقصف هي: دونيتسك وستاروميخيلوفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل18 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231210/لافروف-الصراع-الأوكراني-جعل-من-روسيا-أقوى-كما-انتصارها-على-نابليون-وهتلر-1083951538.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 7 مرات خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 7 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 19 مقذوفا مختلفة العيارات.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 7 واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. على محور دونيتسك أطلق العدو 7 قذائف
من منظومات الصواريخ المتعددة الفوهات من عيار 155 ملم من بينها عنقودية".
وأشار المكتب إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 19 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وتابع البيان، أن مناطق بلدتين في الجمهورية تعرضت للقصف هي: دونيتسك وستاروميخيلوفكا.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل18 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.