https://sputnikarabic.ae/20231211/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-7-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1083966044.html

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 7 مرات خلال اليوم الماضي

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 7 مرات خلال اليوم الماضي

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية... 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T00:24+0000

2023-12-11T00:24+0000

2023-12-11T00:24+0000

أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا

القوات الأوكرانية

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 7 واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. على محور دونيتسك أطلق العدو 7 قذائف من منظومات الصواريخ المتعددة الفوهات من عيار 155 ملم من بينها عنقودية".وأشار المكتب إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 19 مقذوفا من عيارات مختلفة.وتابع البيان، أن مناطق بلدتين في الجمهورية تعرضت للقصف هي: دونيتسك وستاروميخيلوفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل18 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

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