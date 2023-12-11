https://sputnikarabic.ae/20231211/دول-الاتحاد-الأوروبي-لم-تتفق-على-حزمة-جديدة-من-المساعدات-العسكرية-لكييف-1083993426.html
دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف
دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف
صرّح منسق الشؤون الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الاتفاق على دفعة جديدة من المساعدات العسكرية إلى... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T18:33+0000
2023-12-11T18:33+0000
2023-12-11T18:33+0000
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وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش تخصيص الحزمة الثامنة من المساعدات العسكرية إلى كييف بقيمة 500 مليون يورو.وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن البدء المحتمل للمفاوضات مع أوكرانيا بشأن العضوية في الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة سيكون تصرفًا غير مسؤول.وأكد أن بودابست ستعارض تخصيص 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي لتسليح القوات الأوكرانية، طالما أن بنك "OTP" المجري يظهر على قائمة "رعاة الحرب".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.وذكر لافروف أيضًا أن أمريكا وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231211/الخارجية-الهنغارية-لا-أمل-في-نجاح-استراتيجية-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-كييف-مستقبلا-1083987293.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف
صرّح منسق الشؤون الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الاتفاق على دفعة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش تخصيص الحزمة الثامنة من المساعدات العسكرية إلى كييف بقيمة 500 مليون يورو.
وقال بوريل: "آمل أن نتغلب واحدًا تلو الآخر على جميع العقبات التي تحول دون الموافقة على المساعدة على المستوى الفني، بدءًا من هذا الأسبوع. حتى الآن، ليس لدينا قرار بالإجماع بشأن هذه القضية".
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن البدء المحتمل للمفاوضات مع أوكرانيا بشأن العضوية في الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة سيكون تصرفًا غير مسؤول.
وأكد أن بودابست ستعارض تخصيص 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي لتسليح القوات الأوكرانية، طالما أن بنك "OTP" المجري يظهر على قائمة "رعاة الحرب".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أيضًا أن أمريكا وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.