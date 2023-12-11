https://sputnikarabic.ae/20231211/الخارجية-الهنغارية-لا-أمل-في-نجاح-استراتيجية-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-كييف-مستقبلا-1083987293.html

الخارجية الهنغارية: لا أمل في نجاح استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن كييف مستقبلا

الخارجية الهنغارية: لا أمل في نجاح استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن كييف مستقبلا

صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، بأن استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا لم تفشل فحسب، بل لا يوجد أمل في نجاحها في المستقبل. 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T15:26+0000

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وقال سيارتو، في مقابلة على قناة "إم 1 "التلفزيونية:" استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا الموجودة حتى الآن لم تفشل فحسب، بل ليس هناك أمل بأن تنجح في المستقبل".واقترح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع أوكرانيا والعودة إلى الحديث حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال 5 إلى 10 سنوات.وكتب كوفاكس على شبكة التواصل الاجتماعي تعليقًا على رسالة جهاز الأمن الأوكراني: "هنغاريا لا تريد التدخل في المشاحنات السياسية الداخلية للرئيس زيلينسكي. هذه الخلافات السياسية تظهر أيضا أن أوكرانيا اليوم ليست مستعدة بعد لعضوية الاتحاد الأوروبي".وفي وقت سابق، اقترح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عدم طرح مسألة بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على جدول أعمال القمة في ديسمبر، لأنه من الواضح مقدمًا أنه لن يكون هناك اتفاق بين الدول الأعضاء.

https://sputnikarabic.ae/20231211/إعلام-تساؤلات-غربية-حول-ما-إذا-كانت-المفاوضات-مع-موسكو-قد-أصبحت-أولوية-لكييف-1083969348.html

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