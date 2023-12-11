https://sputnikarabic.ae/20231211/سبوتنيك-ترصد-الانتخابات-الرئاسية-المصرية-بمدينة-المطرية-في-القاهرة-صور-وفيديو-1083988615.html

"سبوتنيك" ترصد الانتخابات الرئاسية المصرية بمدينة المطرية في القاهرة.. صور وفيديو

"سبوتنيك" ترصد الانتخابات الرئاسية المصرية بمدينة المطرية في القاهرة.. صور وفيديو

تواجدت "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، في مدينة المطرية في القاهرة، لرصد بعض مظاهر اليوم الثاني ‏للانتخابات الرئاسية المصرية.‏ 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T15:38+0000

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والتقت "سبوتنيك"، خلال جولتها مع سيدة مقعدة، قدمت إلى لجنتها الانتخابية من أجل الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، رغم ظروفها الصحية.وأكدت السيدة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنها حضرت من أجل التصويت للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه "رافع رأس مصر والمصريين"، مشيرة إلى أنه "يتمتع بهيبة وحضور عظيم بأي مكان تواجد فيه".ودعت السيدة لبلدها مصر أن "يبعد عنها كل مكروه، ويغنيها، ويحفظ رئيسها، السيسي".كما التقت "سبوتنيك" بطالب جامعي، عبد الله أحمد، الذي حصل على إجازة مع زملائه، من أجل المشاركة التطوعية في تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية.وقال إنه يحاول مع رفاقه أن يسهلوا على المقترعين عملية الدخول إلى لجانهم الانتخابية، مشيدا بمستوى تنظيم الانتخابات هذه المرة، كما أشار إلى أنهم يتلقون المساعدة من الجهات الرسمية كافة، مثل المباحث العامة، وأمناء الشرطة.وأكد عبد الله أحمد، أن الإقبال على الانتخابات الرئاسية المصرية كان شديدا في يومها الأول، أمس الأحد، كذلك الحال بالنسبة ليومها الثاني.وانطلقت أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، داخل مصر، والتي تستمر لمدة 3 أيام، على أن يتم إعلان النتيجة في يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وينافس فيها الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، وحازم عمر، وعبد السند يمامة، وفريد زهران.

https://sputnikarabic.ae/20231211/إقبال-شديد-على-مراكز-اقتراع-القاهرة-في-اليوم-الثاني-من-انتخابات-الرئاسة-المصرية-فيديو-وصور-1083980761.html

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