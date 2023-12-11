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https://sputnikarabic.ae/20231211/إقبال-شديد-على-مراكز-اقتراع-القاهرة-في-اليوم-الثاني-من-انتخابات-الرئاسة-المصرية-فيديو-وصور-1083980761.html
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية... فيديو وصور
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية... فيديو وصور
يستمر توافد المصريين، اليوم الاثنين، على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس مصر القادم. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T12:34+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تشهد المراكز الانتخابية في محافظة القاهرة، إقبالا شديدا وزحاما في اليوم الثاني من العملية الانتخابية.وتجرى الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بعد أيام من انتهاء عملية التصويت في الخارج.وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.ويتنافس أربعة مرشحين على كرسي الرئاسة، هم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.وفي وقت سابق، أفادت وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، بأن الانتخابات الرئاسية المصرية، شهدت مشاركة كثيفة من كل طوائف وشرائح المصريين في الخارج.جاء ذلك في بيان للوزارة تزامنا مع إغلاق مركز الاقتراع في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، لأبوابها باعتبارها آخر لجنة تختتم أعمالها.وأعربت الوزيرة عن شعورها "بالفخر والاعتزاز الذي لازمها طول فترة الانتخابات الرئاسية المصرية، في أيامها الثلاثة، نتيجة للمشاركة الكثيفة للمصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وفقا لما رصدته غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024"، بحسب قولها.
https://sputnikarabic.ae/20231210/مصر-انطلاق-عملية-التصويت-في-الانتخابات-الرئاسية-بين-4-مرشحين-أبرزهم-السيسي-1083937488.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, حصري
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, حصري

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية... فيديو وصور

12:34 GMT 11.12.2023
© Sputnik . WAEL MAGDIإقبال شديد على لجان اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
إقبال شديد على لجان اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
يستمر توافد المصريين، اليوم الاثنين، على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس مصر القادم.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تشهد المراكز الانتخابية في محافظة القاهرة، إقبالا شديدا وزحاما في اليوم الثاني من العملية الانتخابية.
© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

1/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

2/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

3/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

4/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

5/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

6/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

7/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

وتجرى الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بعد أيام من انتهاء عملية التصويت في الخارج.
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.
ويتنافس أربعة مرشحين على كرسي الرئاسة، هم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وفي وقت سابق، أفادت وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، بأن الانتخابات الرئاسية المصرية، شهدت مشاركة كثيفة من كل طوائف وشرائح المصريين في الخارج.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
مصر... انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بين 4 مرشحين أبرزهم السيسي
أمس, 08:05 GMT
جاء ذلك في بيان للوزارة تزامنا مع إغلاق مركز الاقتراع في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، لأبوابها باعتبارها آخر لجنة تختتم أعمالها.
وأعربت الوزيرة عن شعورها "بالفخر والاعتزاز الذي لازمها طول فترة الانتخابات الرئاسية المصرية، في أيامها الثلاثة، نتيجة للمشاركة الكثيفة للمصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وفقا لما رصدته غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024"، بحسب قولها.
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