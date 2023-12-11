مشاهد مذهلة لآخر ضحية في معدة ديناصور... صور وفيديو
© AP Photo / Charles Sykes/Invision for Field Station: Dinosaursديناصورات
© AP Photo / Charles Sykes/Invision for Field Station: Dinosaurs
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اكتشف باحثون من جامعة "كالغاري" ديناصورا متحجرا يعود تاريخه إلى نحو 75 مليون سنة، حيث كانت وجبته الأخيرة محفوظة جيدًا في معدته، وهذا ما يكشف لنا عن تفاصيل مفاجئة حول نظامه الغذائي.
وكانت الديناصورات، والتي تشمل جورجوصور والتيرانوصور، من أكثر الحيوانات المفترسة إدهاشا في عصرها، حيث تشير إلى أن التيرانوصورات الأكبر سنا كانت تأكل عادة الحيوانات العاشبة الكبيرة.
وأوضح الباحثون أن الاكتشاف الأخير يشير إلى أن النظام الغذائي لهذه الأنواع تغير مع نموها.
وقالت دارلا زيلينيتسكي، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على محتويات المعدة المحفوظة جيدًا داخل الهيكل العظمي لنوع كبير من الديناصورات".
واكتشف الباحثون لأول مرة عظام أصابع القدم في منطقة معدة الديناصور، حيث أكد الباحثون أن هذه كانت بقايا تعود إلى ديناصورات شابة تشبه الطيور تدعى "سيتيبس".
وكان هذا النوع من الديناصورات يشبه الديك الرومي، وهو أصغر بكثير من الديناصورات العاشبة الضخمة التي كانت التيرانوصورات البالغة تفترسها.
Scientists in Canada found the fossil of a young Gorgosaurus, a T-Rex relative, containing remains of its prey fossilized in stomach cavity. https://t.co/k01FYpQPzs— Knewz (@knowknewz) December 9, 2023
وقال فرانسوا ثيرين، أحد مؤلفي الدراسة: "تمت إزالة الصخرة الموجودة داخل القفص الصدري لكشف ما كان مخبأ بداخله، وقد كانت الأرجل الخلفية الكاملة لاثنين من الديناصورات الصغيرة، وكلاهما يقل عمرهما عن عام، موجودة في معدته".
Young tyrannosaur died with a full stomach, remarkable fossil reveals https://t.co/Srnqk0RN0n Gorgosaurus libratus had the partially digested drumsticks of two birdlike dinosaurs where its stomach once was 75 million years ago.— Mickie Morganfield (WomanLifeFreedom) (@mickiedances) December 8, 2023
وقال الباحثون إن الأرجل الخلفية ربما تم اختيارها لتناول الطعام على وجه التحديد من قبل الديناصورات لأنها كانت الجزء الأكثر لحما في الجسم، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وأضافت المؤلفة المشاركة في الدراسة، دارلا زيلينيتسكي: "من المعروف أن التيرانوصورات تغيرت كثيرًا أثناء النمو، من الأشكال النحيلة إلى هذه الديناصورات القوية التي تسحق العظام، ونحن نعلم أن هذا التغيير كان مرتبطًا بسلوك التغذية".
وتابعت: "يبدو أنهم انتقلوا من صيد الفرائس مثل "سيتيبس" (وهي جزء صغير من حجمها) عندما كانوا مراهقين إلى صيد الديناصورات العاشبة الضخمة (كبيرة أو أكبر من حجمها) عندما كانوا بالغين".