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https://sputnikarabic.ae/20231211/مشاهد-مذهلة-لآخر-ضحية-في-معدة-ديناصور-صور-وفيديو-1083981374.html
مشاهد مذهلة لآخر ضحية في معدة ديناصور... صور وفيديو
مشاهد مذهلة لآخر ضحية في معدة ديناصور... صور وفيديو
اكتشف باحثون من جامعة "كالغاري" ديناصورا متحجرا يعود تاريخه إلى نحو 75 مليون سنة، حيث كانت وجبته الأخيرة محفوظة جيدًا في معدته، وهذا ما يكشف لنا عن تفاصيل... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T12:52+0000
2023-12-11T12:52+0000
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وكانت الديناصورات، والتي تشمل جورجوصور والتيرانوصور، من أكثر الحيوانات المفترسة إدهاشا في عصرها، حيث تشير إلى أن التيرانوصورات الأكبر سنا كانت تأكل عادة الحيوانات العاشبة الكبيرة.وقالت دارلا زيلينيتسكي، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على محتويات المعدة المحفوظة جيدًا داخل الهيكل العظمي لنوع كبير من الديناصورات".واكتشف الباحثون لأول مرة عظام أصابع القدم في منطقة معدة الديناصور، حيث أكد الباحثون أن هذه كانت بقايا تعود إلى ديناصورات شابة تشبه الطيور تدعى "سيتيبس".وكان هذا النوع من الديناصورات يشبه الديك الرومي، وهو أصغر بكثير من الديناصورات العاشبة الضخمة التي كانت التيرانوصورات البالغة تفترسها.وقال فرانسوا ثيرين، أحد مؤلفي الدراسة: "تمت إزالة الصخرة الموجودة داخل القفص الصدري لكشف ما كان مخبأ بداخله، وقد كانت الأرجل الخلفية الكاملة لاثنين من الديناصورات الصغيرة، وكلاهما يقل عمرهما عن عام، موجودة في معدته".وقال الباحثون إن الأرجل الخلفية ربما تم اختيارها لتناول الطعام على وجه التحديد من قبل الديناصورات لأنها كانت الجزء الأكثر لحما في الجسم، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأضافت المؤلفة المشاركة في الدراسة، دارلا زيلينيتسكي: "من المعروف أن التيرانوصورات تغيرت كثيرًا أثناء النمو، من الأشكال النحيلة إلى هذه الديناصورات القوية التي تسحق العظام، ونحن نعلم أن هذا التغيير كان مرتبطًا بسلوك التغذية".وتابعت: "يبدو أنهم انتقلوا من صيد الفرائس مثل "سيتيبس" (وهي جزء صغير من حجمها) عندما كانوا مراهقين إلى صيد الديناصورات العاشبة الضخمة (كبيرة أو أكبر من حجمها) عندما كانوا بالغين".
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منوعات

مشاهد مذهلة لآخر ضحية في معدة ديناصور... صور وفيديو

12:52 GMT 11.12.2023
© AP Photo / Charles Sykes/Invision for Field Station: Dinosaursديناصورات
ديناصورات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Charles Sykes/Invision for Field Station: Dinosaurs
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اكتشف باحثون من جامعة "كالغاري" ديناصورا متحجرا يعود تاريخه إلى نحو 75 مليون سنة، حيث كانت وجبته الأخيرة محفوظة جيدًا في معدته، وهذا ما يكشف لنا عن تفاصيل مفاجئة حول نظامه الغذائي.
وكانت الديناصورات، والتي تشمل جورجوصور والتيرانوصور، من أكثر الحيوانات المفترسة إدهاشا في عصرها، حيث تشير إلى أن التيرانوصورات الأكبر سنا كانت تأكل عادة الحيوانات العاشبة الكبيرة.
وأوضح الباحثون أن الاكتشاف الأخير يشير إلى أن النظام الغذائي لهذه الأنواع تغير مع نموها.
وقالت دارلا زيلينيتسكي، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على محتويات المعدة المحفوظة جيدًا داخل الهيكل العظمي لنوع كبير من الديناصورات".
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واكتشف الباحثون لأول مرة عظام أصابع القدم في منطقة معدة الديناصور، حيث أكد الباحثون أن هذه كانت بقايا تعود إلى ديناصورات شابة تشبه الطيور تدعى "سيتيبس".
وكان هذا النوع من الديناصورات يشبه الديك الرومي، وهو أصغر بكثير من الديناصورات العاشبة الضخمة التي كانت التيرانوصورات البالغة تفترسها.
وقال فرانسوا ثيرين، أحد مؤلفي الدراسة: "تمت إزالة الصخرة الموجودة داخل القفص الصدري لكشف ما كان مخبأ بداخله، وقد كانت الأرجل الخلفية الكاملة لاثنين من الديناصورات الصغيرة، وكلاهما يقل عمرهما عن عام، موجودة في معدته".
وقال الباحثون إن الأرجل الخلفية ربما تم اختيارها لتناول الطعام على وجه التحديد من قبل الديناصورات لأنها كانت الجزء الأكثر لحما في الجسم، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وأضافت المؤلفة المشاركة في الدراسة، دارلا زيلينيتسكي: "من المعروف أن التيرانوصورات تغيرت كثيرًا أثناء النمو، من الأشكال النحيلة إلى هذه الديناصورات القوية التي تسحق العظام، ونحن نعلم أن هذا التغيير كان مرتبطًا بسلوك التغذية".
وتابعت: "يبدو أنهم انتقلوا من صيد الفرائس مثل "سيتيبس" (وهي جزء صغير من حجمها) عندما كانوا مراهقين إلى صيد الديناصورات العاشبة الضخمة (كبيرة أو أكبر من حجمها) عندما كانوا بالغين".
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