https://sputnikarabic.ae/20231212/البنك-الدولي-يعلن-عن-تمويل-لدعم-غزة-بقيمة-20-مليون-دولار-1084018570.html

البنك الدولي يعلن عن تمويل لدعم غزة بقيمة 20 مليون دولار

البنك الدولي يعلن عن تمويل لدعم غزة بقيمة 20 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، عن تمويل جديد بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، لتوفير الإغاثة الطارئة ‏للمتضررين في قطاع غزة.‏ 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T16:04+0000

2023-12-12T16:04+0000

2023-12-12T16:04+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

طوفان الأقصى

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102213/16/1022131673_0:208:2901:1839_1920x0_80_0_0_d349b16652b4b963a2f8e0f8a4c273b1.jpg

ويشمل التمويل الجديد 10 ملايين دولار للقسائم والطرود الغذائية، والتي ستصل إلى ما يقدّر بنحو 377 ألف شخص، وسيتم تسليمها بشكل عاجل من خلال برنامج الأغذية العالمي، وفقا لبيان من البنك الدولي.وأضاف البيان أن برنامج الصندوق الاستئماني للطوارئ الصحية والتأهب التابع للبنك الدولي، خصص مبلغ 10 ملايين دولار آخر، مقدم من اليابان وألمانيا، من أجل توفير الرعاية الطبية والإمدادات للأغراض الإنسانية، وسيتم تقديمه من خلال "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية، كجزء من مشروع الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية في غزة، والذي سيوفر لنحو 10% من سكان القطاع الرعاية الطبية الطارئة.وأوضح البنك الدولي في بيانه، أن مبلغ الـ20 مليون دولار الجديد هو جزء من حزمة إجمالية قدرها 35 مليون دولار، يخصصها البنك الدولي كمنح على أساس طارئ لتوفير الإغاثة للمتضررين في غزة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تسليم مبلغ أولي قدره 15 مليون دولار للإغاثة الطارئة.ولفت البنك الدولي في بيانه كذلك، أنه أجرى أخيرًا، تحليلاً حول الأثر الاقتصادي للصراع الحالي على الاقتصاد الفلسطيني، وأكد أنه عندما يسمح الوضع بذلك، سيوف يستكمل التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، بالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وشركاء التنمية الآخرين.وأوضح أن عمليات التقييم السريع للأضرار، هي عبارة عن تقارير تحليلية للبنك الدولي، تعمل على تقييم الأضرار المادية والآثار الاقتصادية، في حالات ما بعد الصراع وما بعد الكوارث، وتوفر تقييما أساسيا لاحتياجات جهود التعافي وإعادة التأهيل.

https://sputnikarabic.ae/20231030/البنك-الدولي-يحذر-من-ارتفاع-النفط-إلى-150-دولارا-للبرميل-مع-التصعيد-في-غزة-1082627897.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي