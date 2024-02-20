https://sputnikarabic.ae/20240220/كيف-تحسب-فائدة-البنك-1086247565.html

كيف تحسب فائدة البنك

كيف تحسب فائدة البنك

سبوتنيك عربي

تعتبر كيفية حساب الفائدة البنكية من الأمور المهمة التي يرغب بمعرفتها الأشخاص الذين يريدون تحقيق دخل من خلال تزويد البنك بأموالهم الخاصة للاستخدام المؤقت. 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T11:58+0000

2024-02-20T11:58+0000

2024-02-20T12:11+0000

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يقوم الطرفان بوضع اتفاقية تحدد فيها الشروط المتفق عليها وفترة الصلاحية، وبعد ذلك تقوم المؤسسة المصرفية بتسجيل حساب العميل الذي يضع فيه الأموال، في الواقع، نحن نتحدث عن قرض في الاتجاه المعاكس، وفقًا للخوارزمية الرياضية المحددة التي تحدد صيغة الحساب وسعر الفائدة، تقوم المؤسسة الائتمانية بتنفيذ الرسملة، وعند انتهاء المدة، تقوم بتحويل الفرق الناتج إلى المبلغ المحدد تفاصيل.سنتعرف في هذا المقال على كيفية حساب الفائدة البنكية على الوديعة البنكية بشكل صحيح، وما هي الخيارات المستخدمة في الممارسة العملية، وما الذي يجب مراعاته عند التخطيط للإيداع لفترة طويلة.كيفية حساب الفائدة البنكيةفي البداية، يجب توضيح أنه وفقًا للقواعد الحالية في القطاع المالي، يتم استخدام نوعين من الاستحقاقات، يختلفان عن بعضهما بعضا في تباين الخوارزميات وعدد قيم الصيغة المستخدمة هما، الفائدة البسيطة والفائدة المركبة.الفائدة البسيطةلا تنص الفائدة البسيطة على جمع المبلغ الرئيسي للأموال المودعة ومدفوعات الفائدة المستحقة عليها، حيث يتم إيداعها في حساب ثانٍ، يتم فتحه في البداية بموجب شروط الاتفاقية بين الطرفين. كما يحدد محتوى الاتفاقية عدد مرات التسويات المتبادلة، والتي تحدد إمكانية الحصول على الدخل كل شهر أو ربع أو نصف سنة أو سنة، أو دفع كامل المبلغ مرة واحدة عند انتهاء المدة المتفق عليها.الفائدة المركبةأما الفائدة المركبة، فيتم استخدامها عند تسجيل الودائع ويتم إضافتها تلقائيًا إلى نص الوديعة، بحيث يتم إجراء كل استحقاق لاحق باستخدام البيانات المحدثة نتيجة لتجديد الموارد. وبهذه الطريقة، يتم زيادة حجم رأس المال الأصلي والربحية الإضافية، والتي يتم تحديدها حسب حجم المدفوعات بسعر الفائدة المطبق، بشكل منهجي.ويتم الالتزام بحساب هذه المعاملات وتنفيذها بشكل افتراضي في إطار الخدمات المصرفية. ولا يُطلب من العملاء أن يكون لديهم معرفة شاملة بكيفية حساب الفائدة للسنة، وكيف يتم حسابها بالضبط في البنك على الودائع. ومع ذلك، فإن فهم المبادئ العامة والفروق الدقيقة لاستخدام الأداة المالية المعنية يوفر عددا من المزايا، بدءا من القدرة على مقارنة العروض الواردة من مؤسسات الائتمان الأخرى، لتنتهي بالتحقق المستقل من صحة الاستحقاقات التي تم إجراؤها، والقضاء على الأخطاء المحتملة.لتحديد الربحية، يتم استخدام الصيغ القياسية، التي يتم تحديد نوعها بواسطة الخوارزمية الأولية، والتي لها تأثير كبير على النتيجة النهائية حتى للتغييرات الصغيرة. يسهم التحليل الدوري والمقارنة بين شروط الإيداع المخططة والفعلية في تحديد التغيرات التي قد تؤثر على مقدار الربح المستلم في الوقت المناسب.فائدة سنويةيحدد مفهوم النسبة المئوية للعائد السنوي المعدل المطبق على أنواع مختلفة من المنتجات الاستثمارية ويتم حسابه باستخدام صيغة معقدة. يتم استخدامAPY من قبل الممولين لمقارنة المتحصلات المتوقعة على مدى فترات زمنية، مما يسمح بخفض القيمة إلى قاسم مشترك، كما لو أن الإجمالي الناتج تم تحديده كل اثني عشر شهرًا وقدم قيمة حالية مماثلة لنظام ينص على عدة دفعات مرة واحدة خلال الفترة نفسها.كيفية حساب النسبة المئوية للدخل السنوي من مبلغ الوديعة بشكل صحيحبادئ ذي بدء، عليك أن تتعرف على الشروط الرئيسية المقترحة الواردة في وصف العرض المصرفي. تتضمن المعلومات الرئيسية معدل تكرار الاستحقاقات، بالإضافة إلى الخوارزمية المستخدمة لتحديد إجمالي الربح طوال مدة الاتفاقية بأكملها. إذا كانت لديك البيانات اللازمة، فلن يكون تقييم جاذبية عرض استثماري معين أمرًا صعبًا - ما عليك سوى استخدام الآلة الحاسبة والخوارزميات التي يستخدمها البنك.كيفية حساب الفائدة البسيطةيمكن تحديد ربحية الوديعة كمنتج لسعر الفائدة على الوديعة (I)، والاستثمار الأولي(P) وإجمالي عدد أيام الإيداع (T)، مقسومًا على طول السنة(K) ، بشكل افتراضي يساوي 365 (للسنة الكبيسة - 366)، وبنسبة 100. ستبدو الصيغة كما يلي:S = ((P*I*T)/K)/100كيفية حساب الفائدة المركبةوهي الفائدة الأكثر شيوعًا في المصارف، وتنص شروطها على الرسملة الشهرية. عند النظر في الخيارات المقترحة، من المهم أن نتذكر وجود نمط مباشر - فكلما قلّت إضافة استحقاقات الفائدة إلى الرصيد، انخفضت قيمة الربحية النهائية.تعمل خوارزمية التجديد الدوري، من وجهة نظر المستثمرين، بشكل أكثر كفاءة، وعادة ما يؤخذ هذا العامل في الاعتبار عند إعداد العروض المتعلقة بهذه الفئة. تعرف البنوك كيفية حساب الفائدة السنوية على مبالغ الودائع بشكل صحيح - على سبيل المثال، قد يتميز حساب هذه الودائع بمعدل مخفض أو وجود متطلبات وقيود معينة، ويعتبر عدم الالتزام بها أساسًا لتعديل أصل أحكام العقد.ويتم حساب هذه الفائدة من خلال الصيغة التالية:Fv = pv x (1 + r/n)^(nt)حيث تمثل FV القيمة المستقبلية لاستثمارك، و PV القيمة الحالية أو المبلغ الرئيسي، و N عدد المرات تراكم الفائدة في السنة، و T عدد السنوات.ما ورد أعلاه يشرح مدى استصواب حساب الربحية بشكل مستقل - في بعض الحالات، قد يكون العرض ذو التعرفة المخفضة أكثر ربحية من التنسيق الذي يبدو أكثر جاذبية في البداية مع دفعات ثابتة يتم إجراؤها إلى حساب منفصل مرة واحدة في الشهر أو ربع السنة. ومع ذلك، للحصول على بيانات دقيقة، تحتاج إلى معرفة كيفية حساب النسبة المئوية السنوية لمبلغ الوديعة باستخدام القيم الأصلية.أدوات لحساب الفائدة المصرفيةيستغرق حساب ربحية الودائع يدويًا الكثير من الوقت ومن المستحيل الحصول على نتيجة دقيقة. لحساب ربحية الإيداع بشكل أكثر دقة، يمكنك استخدام طرق أسرع وأكثر ملاءمة، كإجراء الدفع على الموقع الإلكتروني للبنك و استخدم حاسبات الإيداع عبر الإنترنت.كيفية حساب الفائدة على الوديعة على موقع البنكإذا كنت تعرف البنك الذي ستقوم بإيداع الأموال فيه، فانتقل إلى الموقع الإلكتروني للبنك أو تطبيق الهاتف المحمول في قسم "الودائع".حدد البرنامج، وأدخل المبلغ والمدة، وسيقوم النظام باحتساب الفائدة على وديعة معينة، مع مراعاة شروط وضعها.الأمر بسيط وسريع، ولكن إذا كنت لا تزال تختار أحد البنوك، لكي تستثمر أموالك بأكبر قدر ممكن من الربح، فسوف تحتاج إلى الذهاب إلى المواقع الإلكترونية للعديد من البنوك واختيار أفضل الشروط. بالإضافة إلى أن هذا سيستغرق بعض الوقت، فليس من الواقع أنك ستجد الظروف المثالية لوضع الأموال.كيفية استخدام حاسبة الودائعتحتوي العديد من المواقع الإلكترونية على حاسبات إيداع خاصة تعرض حساب الفائدة على الوديعة. وتأخذ في الاعتبار جميع شروط الإيداع الأساسية.أما البيانات المطلوبة لهذه الحاسبات فهي، قيمة وفترة الإيداع، سعر الفائدة ( ثابت أو متغير)، توافر الرسملة وتكرارها، الودائع والسحوبات في حال كانت شروط الاتفاقية تسمح بذلك.بعد الحساب، سيتم تزويدك بمعلومات مفصلة حول المساهمة المستقبلية، كرسوم الفائدة، إيداع المبلغ مع الفائدة، مكاسب رأس المال، الضريبة والمعدل الفعلي.هذه الطريقة مناسبة أيضًا إذا كنت قد قبلت بالفعل شروط البنك والاستثمار، لكنها لن تساعدك على اختيار الإيداع الأكثر ربحية.كما يمكن حساب الفائدة على الودائع من خلال مواقع إلكترونية خاصة تتيح للشخص المودع اختيار الشروط الأكثر ملاءمة لإيداع الأموال. حيث يمكنك تحديد الوديعة التي تناسب احتياجاتك، والتي تقدم أعلى سعر فائدة فعال والانتقال فورًا إلى موقع البنك على الويب لإجراء الإيداع.ليتم تقديم العروض المصرفية على صفحة واحدة تتيح للشخص سهولة الاختيار والبحث، من خلال تحديد شروطه الخاصة لوضع الأموال ليقوم النظام باختيار البرامج المناسبة له.

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