https://sputnikarabic.ae/20231212/الجيش-الأردني-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-وإصابة-آخر-إثر-اشتباك-مع-مهربين-على-الحدود-مع-سوريا-1084001872.html

الجيش الأردني يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر إثر اشتباك مع مهربين على الحدود مع سوريا

الجيش الأردني يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر إثر اشتباك مع مهربين على الحدود مع سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد أفرادها وإصابة آخر، خلال اشتباك مسلح مع ‏مهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية مع... 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T09:17+0000

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وقال مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني، إنه "وقع اشتباك مسلّح مع العشرات من المهربين، الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب لإدخال كميات كبيرة من المخدرات، تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل عدد من المهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري"، وفقا لبيان من إذاعة القوات المسلحة الأردنية.وتابع المصدر أن "الاشتباك أسفر أيضا عن استشهاد الوكيل أول، إياد عبد الحميد النعيمي، وإصابة الوكيل أول، سالم مفتن سالم، وكلاهما من مرتب قوات حرس الحدود، وتم نقل الأخير إلى مستشفى الرويشد الحكومي، وحالته الصحية متوسطة".وفي الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الأردني إحباطه عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات ‏قادمة من الأراضي السورية، والتي أسفرت عن مقتل 3 مهربين.‏وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، بأنه "تم العثور على 233 ألف حبة كبتاجون، و528 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الجيش الأردني اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من سوريا، حاولت اجتياز حدود الأردن ‏بطريقة غير مشروعة.‏يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، توعد بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده، جاء ذلك خلال زيارته لإدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.

https://sputnikarabic.ae/20231002/وزير-الداخلية-الأردني-الخليج-العربي-من-الوجهات-الرئيسية-للمخدرات-التي-تدخل-من-سوريا-إلى-الأردن-1081587242.html

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