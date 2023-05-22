https://sputnikarabic.ae/20230522/ملك-الأردن-سنضرب-بيد-من-حديد-كل-من-يهدد-أمننا-الوطني-والإقليمي-1077315026.html

ملك الأردن: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد أمننا الوطني والإقليمي

ملك الأردن: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد أمننا الوطني والإقليمي

توعد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، "بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده". 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T13:57+0000

2023-05-22T13:57+0000

2023-05-22T13:57+0000

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جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات، التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأكد في هذا السياق، على تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنية، ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكنهما من التصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، مشددا على أن "قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية أثبتتا دوما كفاءة وقدرة عاليتين في الدفاع عن أمن الأردن، وما زالتا مستمرتين بالتصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية"، وفق قوله.ووجّه ملك الأردن خلال زيارته لإدارة مكافحة المخدرات، إلى صياغة استراتيجية وطنية وقائية شاملة، تشترك فيها كافة الجهات ذات العلاقة، والتي تهدف لنشر ثقافة مجتمعية وتوعوية من المخدرات، تسهم في إشراك المجتمع بمكافحتها، وتلافي آثارها المدمرة على المجتمع والفرد.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أحبطت عناصر الجيش الأردني، على واجهتيها الشمالية والشرقية، محاولتي تسلل وتهريب كميات من الأسلحة والمواد المخدرة قادمة من سوريا.ونقل موقع "رؤيا" الإخباري، عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة من المهربين، على الواجهتين الشمالية والشرقية، اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

https://sputnikarabic.ae/20230512/حملة-سعودية-واسعة-لمحاربة-إدمان-وتجارة-المخدرات-هل-تنجح-جهود-المملكة-1076969478.html

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